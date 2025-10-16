Wapa.pe
Juan Ichazo no se mide y arremete contra 'La Nena Cubillas': "La otra es la bambucha"

Juan Ichazo no se mide y arremete contra ‘La Nena Cubillas’: “La otra es la bambucha”

Expareja de ‘La Nena’ Cubillas se fue con todo EN VIVO con la madre de sus hijos. 

    Juan Ichazo no se mide y arremete contra ‘La Nena Cubillas’: “La otra es la bambucha”
    Juan Ichazo no se MIDE y ARREMETE contra ‘La Nena Cubillas’: “La otra es la bambucha” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Juan Ichazo no se mide y arremete contra ‘La Nena Cubillas’: “La otra es la bambucha”

    ¡La polémica no termina! Juan Ichazo volvió a encender las redes con un comentario que dejó mal parada a su expareja, Johana Cubillas, luego de afirmar en el programa América Hoy que sus asesorías nutricionales serían las “originales”, en comparación con las que ofrece la hija de Teófilo Cubillas.

    La relación entre ambos vuelve a generar titulares, ya que el argentino y la influencer mantienen una rivalidad constante desde su separación. En esta ocasión, el conflicto surgió por las asesorías de bienestar y estilo de vida que cada uno promociona en sus cuentas de Instagram. Cabe recordar que su último enfrentamiento mediático ocurrió cuando la ‘Nena’ acusó a Ichazo de negarse a firmar el permiso para viajar con sus hijos a Estados Unidos.

    ¿Juan Ichazo menosprecia el trabajo de su ex?

    El pasado 14 de octubre, Ichazo apareció junto a Macarena Vélez en el set de América Hoy, donde protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando los conductores del programa elogiaron la figura de Macarena, destacando que lucía mejor que nunca. Ella aclaró entre risas que no se había sometido a ninguna cirugía:

    “Y eso, estoy con unos kilitos de más por Argentina, pero hemos retomado nuevamente los hábitos alimenticios, gracias a mi coach”, dijo señalando al argentino.

    Fue entonces cuando Giselo lanzó una pregunta que encendió la tensión:

    “¿Qué dieta estás haciendo, la de Juan o la de ‘La Nena’?”. Macarena respondió tajante: “La de Juan obviamente”.

    Sin perder el momento, Ichazo lanzó una frase que dejó entrever una fuerte indirecta a su ex:

    “La original obviamente, la otra es la bambucha”, sentenció en vivo, generando sorpresa en el set y desatando reacciones en redes.

    PUEDES LEER: 'Nena' Cubillas celebra su cumpleaños 35 luciendo el top mariposa más viral de redes

    La ‘Nena’ Cubillas le responde con elegancia

    Tras la emisión del programa, Johana Cubillas decidió responder al comentario de su expareja desde sus historias de Instagram. Una seguidora le escribió:

    “Tu ex es un tremendo miserable para decir en TV nacional, que tus desafíos son una ‘copia bamba’”.

    Ante ello, la ‘Nena’ optó por una respuesta firme y tranquila:

    “Si lo vi, pero mi trabajo, dedicación a mis asesoradas y los resultados que tienen, hablan más fuerte que cualquier comentario malintencionado”, expresó, dejando en claro que prefiere mantener la compostura y que su trabajo hable por sí solo.

