Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Reconocido actor y cantante fallece en su auto tras defenderse a un asalto

Nicola Porcella expresó su miedo y rabia tras la muerte del cantante Fede Dorcaz en México: "Mañana podría ser yo"

El cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado en México mientras perseguía su sueño artístico. Nicola Porcella lamenta su pérdida y denuncia la inseguridad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicola Porcella expresó su miedo y rabia tras la muerte del cantante Fede Dorcaz en México: "Mañana podría ser yo"
    Muerte de Fede Dorcaz impactó a Nicola Porcella. | Composición Wapa.
    Nicola Porcella expresó su miedo y rabia tras la muerte del cantante Fede Dorcaz en México: "Mañana podría ser yo"

    El cantante y actor argentino Fede Dorcaz llegó a México con la ilusión de consolidar su carrera artística, pero su futuro se truncó de manera trágica tras ser asesinado en circunstancias aún bajo investigación. Su partida ha generado conmoción entre colegas, fans y amigos, incluyendo al actor y conductor peruano Nicola Porcella.

    Nicola Porcella lamenta la pérdida y denuncia la inseguridad

    Porcella, quien también emigró a México en busca de nuevas oportunidades y ganó notoriedad tras su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos, expresó su tristeza y preocupación en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra, pero Patricio Parodi la 'cuadra': "Por mi lado no es"

    "Mi hermano, nos conocimos poco tiempo pero me quedo con la gran persona y profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú. ¡Hasta cuándo tanta inseguridad! Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo, familiar o conocido. ¡Basta ya!", escribió el peruano junto a una fotografía del artista.

    Fede Dorcaz y su pareja, la influencer venezolana Mariana Ávila, fueron invitados destacados del pódcast Cómplices del desmadre, conducido por Porcella y Wendy Guevara. En esa entrevista, el artista compartió su pasión por la música y el arte: "Ojalá les guste lo que hacemos, la música que hacemos, lo hacemos de corazón, es lo que más amamos hacer", afirmó.

    Detalles del asesinato en Ciudad de México

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que el asesinato ocurrió la noche del jueves en la avenida Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Según las autoridades, se trató de un "ataque directo", en el que los agresores se desplazaban en dos motocicletas y persiguieron al artista, quien intentó escapar antes de recibir los disparos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    La Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio doloso con arma de fuego y continúa la búsqueda de los responsables. Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Docazberro, tenía 29 años y se encontraba consolidando su carrera como músico y modelo.

    Contexto de inseguridad para artistas

    El asesinato de Dorcaz se suma a una serie de crímenes recientes contra personalidades del espectáculo. En las últimas semanas, también fueron asesinados el estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, y los artistas colombianos B-King y Regio Clown, lo que ha encendido el debate sobre la seguridad de artistas en México.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella expresó su miedo y rabia tras la muerte del cantante Fede Dorcaz en México: "Mañana podría ser yo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Gustavo Salcedo filtra el ‘nidito de amor’ de su aún esposa Maju Mantilla y productor de Latina

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Giacomo Bocchio denuncia agresiva reacción de una vendedora en mercado de Arequipa: "Me ha apretado el brazo"

    Lo más vistos en Farándula

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Hija de Christian Domínguez LLORÓ DESGARRADORAMENTE tras ver que su papá pedía PERDÓN a Karla y no a ella

    Hija de Christian Domínguez reveló el cruel trato de Karla Tarazona cuando más la necesitaba: "Me colgó"

    Melanie Martínez envía contundente mensaje a su hija tras exponer a Christian Domínguez

    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;