Nicola Porcella expresó su miedo y rabia tras la muerte del cantante Fede Dorcaz en México: "Mañana podría ser yo"

El cantante y actor argentino Fede Dorcaz llegó a México con la ilusión de consolidar su carrera artística, pero su futuro se truncó de manera trágica tras ser asesinado en circunstancias aún bajo investigación. Su partida ha generado conmoción entre colegas, fans y amigos, incluyendo al actor y conductor peruano Nicola Porcella.

Nicola Porcella lamenta la pérdida y denuncia la inseguridad

Porcella, quien también emigró a México en busca de nuevas oportunidades y ganó notoriedad tras su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos, expresó su tristeza y preocupación en redes sociales.

"Mi hermano, nos conocimos poco tiempo pero me quedo con la gran persona y profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú. ¡Hasta cuándo tanta inseguridad! Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo, familiar o conocido. ¡Basta ya!", escribió el peruano junto a una fotografía del artista.

Fede Dorcaz y su pareja, la influencer venezolana Mariana Ávila, fueron invitados destacados del pódcast Cómplices del desmadre, conducido por Porcella y Wendy Guevara. En esa entrevista, el artista compartió su pasión por la música y el arte: "Ojalá les guste lo que hacemos, la música que hacemos, lo hacemos de corazón, es lo que más amamos hacer", afirmó.

Detalles del asesinato en Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que el asesinato ocurrió la noche del jueves en la avenida Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Según las autoridades, se trató de un "ataque directo", en el que los agresores se desplazaban en dos motocicletas y persiguieron al artista, quien intentó escapar antes de recibir los disparos.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta por homicidio doloso con arma de fuego y continúa la búsqueda de los responsables. Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Docazberro, tenía 29 años y se encontraba consolidando su carrera como músico y modelo.

Contexto de inseguridad para artistas