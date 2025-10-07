Magaly Medina tilda de 'ridiculo' a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

Magaly Medina cuestionó duramente al exchico reality por rechazar sus raíces peruanas y lo tildó de 'guachafo y atorrante'.

La noche del 6 de octubre, Magaly Medina abrió su programa con un mensaje directo sobre las recientes declaraciones de Nicola Porcella en México, donde afirmó sentirse más identificado con ese país que con el Perú. La conductora no ocultó su descontento y lanzó un comentario crítico sobre la importancia de mantener el orgullo por el lugar de origen.

“Una cosa es que un país te reciba bien, tengas éxito en ese país, pero nunca puedes renegar ni negar tus orígenes”, expresó Magaly, dejando claro que la identidad nacional no debe ser objeto de conveniencia.

El momento viral que generó risas y polémica

En pantalla se proyectó un fragmento del programa Montse y Joe, donde Porcella interactuaba con una mujer mexicana a quien Magaly describió entre risas como “una bruja o psicóloga”. El exchico reality respondió con dificultad cuando le recordaron que nació en Perú.

“O sea, ¿le cuesta? ¿Ha visto? Le cuesta reconocerlo, cuando la mujer le dice que nació en Perú. Él la mira como diciendo: ‘¿Qué te pasa?’. Y cuando ella le dice que su sangre es peruana, él responde: ‘No, mi sangre es mexicana’. ¿De cuándo acá su sangre mexicana?”, comentó la conductora entre gestos de incredulidad.

Para Magaly, la actitud de Porcella reflejaba un intento de adaptarse a su público mexicano, a costa de negar sus raíces. “Creo que uno nunca debe negar sus orígenes, porque el país donde uno nació te da todo lo bueno y lo malo, y eso te hace llegar hasta donde estás”, agregó.

La polémica entre Perú y México

Nicola Porcella alcanzó gran popularidad en México gracias a su participación en La Casa de los Famosos, y ha mostrado cariño por el país que considera su segundo hogar. Sin embargo, sus recientes comentarios sobre tener “sangre mexicana” despertaron críticas entre seguidores peruanos, quienes lo acusaron de olvidar sus raíces.

Magaly no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre la situación: “Bueno, de verdad que nosotros no nos perdemos nada si él ahora es mexicano, costarricense o chileno. Pero negar tus raíces es como negar a tus padres. De verdad, guachafísimo, atorrante este”, expresó entre risas, transmitiendo un mensaje serio sobre la importancia de la identidad.

Un llamado a valorar las raíces

La conductora recordó que Perú fue el lugar donde Porcella inició su carrera y donde enfrentó tanto elogios como críticas. “Hasta lo malo que nos pasa en la vida, las batallas que perdimos, eso nos hace ser parte del ser humano que somos ahora”, reflexionó.

Sus palabras generaron reacciones encontradas en redes sociales: muchos usuarios coincidieron con Magaly, afirmando “Uno puede querer a México, pero nunca negar al Perú”, mientras otros defendieron a Porcella, sugiriendo que solo agradecía al país que lo acogió.