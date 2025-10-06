Melissa Paredes fue sorprendida luego de TREMENDA predicción de vidente sobre el retorno de alguien del pasada: "Te piensa mucho"

Melissa Paredes quedó en shock con predicción del tarot: posible crisis con Anthony Aranda y regreso de un pasado que aún piensa en ella.

Durante su reciente aparición en el podcast del vidente Uriel, Melissa Paredes vivió un momento de tensión al recibir una predicción que apuntaba a posibles turbulencias en su relación con Anthony Aranda y la reaparición de alguien importante de su pasado. La actriz y exconductora mostró nerviosismo ante lo revelado.

“Un pasado piensa mucho en ti”: la carta que sorprendió a Melissa Paredes

El vidente Uriel guió a Paredes a escoger cartas del tarot para explorar su futuro sentimental. La sorpresa llegó con la aparición de la “carta de la muerte”, símbolo de cambios profundos y cierres de ciclo en la vida personal, y que según Uriel, podría reflejar un distanciamiento con su actual esposo.

Pero la lectura no terminó allí: “Hay un pasado que piensa mucho en ti, que te recuerda con frecuencia. Me marca la carta del perdón, la carta de los enamorados. Tiempo al tiempo”, explicó el vidente, dejando entrever que podría tratarse de Rodrigo Cuba, exesposo de la actriz y padre de su hija.

Posibles tensiones en el matrimonio con Anthony Aranda

El vidente también advirtió sobre la complejidad de la relación entre Melissa y Anthony Aranda, quienes se casaron en agosto de 2024. “En el tema amoroso, esta persona ha sido muy buena contigo… pero suelen tener luchas por el dominio en la relación. Ambos tienen personalidades muy fuertes”, señaló Uriel.

Melissa reaccionó visiblemente alterada al ver la carta: “Me muero”, dijo mientras tomaba una copa de vino. Según el tarotista, la pareja enfrentará momentos de armonía, pero también tensiones debido a la falta de comprensión y compatibilidad emocional. “Van a vivir momentos favorables, pero también habrá tensión. Se necesita mayor comunicación y comprensión”, agregó.

Un vínculo que nació en la polémica