Melissa Paredes habló sobre su futuro en 'América Hoy': "Tengo que mantener a mi hija"

La actriz y exconductora, Melissa Paredes , no dudó en dejar la puerta abierta para regresar como presentadora en el matutino y avisó los rumores de su regreso.

El regreso de Melissa Paredes al set de ‘América Hoy’ durante la celebración de su sexto aniversario sorprendió a la audiencia y volvió a poner a la actriz y exconductora en el centro de la atención mediática. Su aparición no solo revivió la expectativa sobre un posible retorno al panel, sino que también dejó claro que la elegancia y el estilo siempre la acompañan.

La actriz, que hace cuatro años dejó el programa, irrumpió en el estudio el 26 de septiembre mostrando un look sofisticado y acorde a la celebración, saludando con gestos de cordialidad a sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes en el pasado habían criticado su desvinculación.

Un reencuentro lleno de estilo y cordialidad

La presencia de Melissa generó un ambiente cálido y festivo. La actriz lució un conjunto cuidadosamente elegido que resaltaba su figura y transmitía seguridad y sofisticación, recordando que la moda también puede ser una herramienta de comunicación y reconciliación.

Ethel Pozo destacó la importancia de la conversación en televisión: “La televisión sirve para dialogar, el tiempo pasa y se puede conversar”, expresó. Por su parte, Melissa enfatizó que su visita tenía un único objetivo: celebrar. “No he venido a hablar sobre eso, he venido a celebrar”, aseguró, dejando claro que el pasado quedaba atrás.

El reencuentro incluyó un abrazo público entre Paredes y Barboza, así como la participación activa de Edson Dávila y Valeria Piazza, quienes también compartieron la celebración y acompañaron a la actriz en un ambiente de camaradería y estilo.

Melissa Paredes habló del apoyo familiar y profesional

La madre de Melissa, Celia Rodríguez, no dejó de mostrar su orgullo en redes sociales, resaltando la actitud positiva y el buen corazón de su hija. “Estoy orgullosa de ti, Melissa, y me alegra ver cómo mantienes la elegancia y la fortaleza en cada paso que das”, escribió.

¿Un posible regreso a ‘América Hoy’?

Aunque Melissa Paredes no confirmó una reincorporación formal al programa, dejó abierta la posibilidad de regresar. “Trabajo es trabajo. Yo tengo una hija que mantener, y siempre el trabajo es bienvenido. Yo soy bien fresh”, declaró ante las cámaras de ‘América Espectáculos’.

La actriz también reflexionó sobre su paso previo por el programa, destacando que su experiencia fue positiva y que los errores del pasado no la definen. “Definitivamente, ‘América Hoy’ me abrió las puertas para bien, y si bien la forma en cómo me fui para algunos no fue la correcta, el programa que se vivió en ese momento fue muy lindo y por eso sigo aquí. Lo que me pasó en el pasado no me define”, afirmó.

Humor y autenticidad en la celebración

Durante la transmisión, Janet Barboza bromeó sobre la dificultad de consolidar al panel, aludiendo a la llamada “maldición de la tercera conductora”. Mientras tanto, Ethel Pozo y Melissa Paredes compartieron gestos de cercanía, dejando claro que cualquier tema pendiente se resolvería en privado: “Si hay algo que arreglar con alguien, no será hoy”, concluyó la actriz.