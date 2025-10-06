Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

Productor revela aterradores mensajes de Gustavo Salcedo antes del ataque: “La guerra ni siquiera ha empezado”

Rodríguez, quien fue agredido, presentó evidencias, incluyendo mensajes donde el esposo de Maju Mantilla expresa amenazas y agresiones hacia él y su familia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Productor revela aterradores mensajes de Gustavo Salcedo antes del ataque: “La guerra ni siquiera ha empezado”
    Productor muestra amenazas que habría recibido de Gustavo Salcedo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Día D
    Productor revela aterradores mensajes de Gustavo Salcedo antes del ataque: “La guerra ni siquiera ha empezado”

    El escándalo en torno a Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez sigue tomando fuerza. El productor de televisión presentó nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de su denuncia contra el aún esposo de Maju Mantilla. Entre los elementos entregados a la justicia se encuentran presuntos mensajes amenazantes, fotos y evidencias que apuntarían a un preocupante patrón de hostigamiento.

    wapa.pe

    VER MÁS: Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Productor revela los aterradores mensajes que habría recibido de Gustavo Salcedo

    El productor de televisión Christian Rodríguez, quien denunció haber sido brutalmente agredido por Gustavo Salcedo, ha presentado nuevas pruebas que fortalecerían su caso ante las autoridades. A través de su abogada, el exproductor del programa ‘Arriba Mi Gente’ expuso en el dominical Día D los mensajes que, según afirma, le habrían sido enviados por el aún esposo de Maju Mantilla.

    “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer... y no voy a parar”, sería uno de los supuestos textos enviados por Salcedo.

    En otra conversación, se puede leer una amenaza más directa: “Por culpa del maric*** que no sale a dar la cara, tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después no diga que no está advertido. No bromeo”.

    Además de los mensajes, Rodríguez presentó ante la justicia una fotografía de un arreglo floral que, según indica, habría recibido del esposo de Maju Mantilla con la dedicatoria: “Cuídate mucho. Con cariño…”. El productor también entregó imágenes de su rostro con las heridas que sufrió durante la presunta agresión.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    Abogada del productor exige detención inmediata de Gustavo Salcedo

    El caso que involucra a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, continúa generando repercusión mediática. La abogada del productor Christian Rodríguez, Gabriela Navarro, solicitó formalmente la detención inmediata del empresario, a quien se le imputa el delito de tentativa de homicidio.

    Durante una entrevista con ‘Día D’, la defensora legal afirmó que las disculpas públicas de Salcedo no eliminan su responsabilidad penal, ya que, según sostiene, el acusado habría ejercido acoso, coacción y seguimiento constante durante varios meses. “Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo exime de la responsabilidad penal que tiene. Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado y que de una vez el señor Christian pueda estar tranquilo”, expresó.

    Navarro agregó que existen pruebas contundentes que respaldan la denuncia, entre ellas mensajes enviados desde diferentes números telefónicos. Asimismo, recalcó la gravedad del hecho: “El denunciado viene con la intención de arrollar a Christian, si no se hubiera movido, hubiera sido trágico”, advirtió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Productor revela aterradores mensajes de Gustavo Salcedo antes del ataque: “La guerra ni siquiera ha empezado”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Xoana González sorprende al confesar que se fumó las cenizas de su madre: "Quería tenerla dentro mío"

    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

    Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    Abogado de Gustavo Salcedo revela que los hijos de Maju sufren tras escándalo de infidelidad: "Les ha causado un trauma enorme"

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

    Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"

    Flavia Lopez conmueve al público del MGI al desfilar con rodillera inmovilizadora tras grave accidente: “Reina con coraje”

    Gustavo Salcedo habría amenazado al productor Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla

    Said Palao reaparece y protege a Alejandra Baigorria tras que la madre de su hija exponga su verdadero rostro

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;