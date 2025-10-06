Rodríguez, quien fue agredido, presentó evidencias, incluyendo mensajes donde el esposo de Maju Mantilla expresa amenazas y agresiones hacia él y su familia.

El escándalo en torno a Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez sigue tomando fuerza. El productor de televisión presentó nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de su denuncia contra el aún esposo de Maju Mantilla. Entre los elementos entregados a la justicia se encuentran presuntos mensajes amenazantes, fotos y evidencias que apuntarían a un preocupante patrón de hostigamiento.

Productor revela los aterradores mensajes que habría recibido de Gustavo Salcedo

El productor de televisión Christian Rodríguez, quien denunció haber sido brutalmente agredido por Gustavo Salcedo, ha presentado nuevas pruebas que fortalecerían su caso ante las autoridades. A través de su abogada, el exproductor del programa ‘Arriba Mi Gente’ expuso en el dominical Día D los mensajes que, según afirma, le habrían sido enviados por el aún esposo de Maju Mantilla.

“La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer... y no voy a parar”, sería uno de los supuestos textos enviados por Salcedo.

En otra conversación, se puede leer una amenaza más directa: “Por culpa del maric*** que no sale a dar la cara, tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después no diga que no está advertido. No bromeo”.

Además de los mensajes, Rodríguez presentó ante la justicia una fotografía de un arreglo floral que, según indica, habría recibido del esposo de Maju Mantilla con la dedicatoria: “Cuídate mucho. Con cariño…”. El productor también entregó imágenes de su rostro con las heridas que sufrió durante la presunta agresión.

Abogada del productor exige detención inmediata de Gustavo Salcedo

El caso que involucra a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, continúa generando repercusión mediática. La abogada del productor Christian Rodríguez, Gabriela Navarro, solicitó formalmente la detención inmediata del empresario, a quien se le imputa el delito de tentativa de homicidio.

Durante una entrevista con ‘Día D’, la defensora legal afirmó que las disculpas públicas de Salcedo no eliminan su responsabilidad penal, ya que, según sostiene, el acusado habría ejercido acoso, coacción y seguimiento constante durante varios meses. “Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo exime de la responsabilidad penal que tiene. Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado y que de una vez el señor Christian pueda estar tranquilo”, expresó.