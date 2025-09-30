Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Esposo de Camucha Negrete revela sus últimos momentos con la actriz: "Ya mamita se durmió"

Enrique Collantes reveló que recientemente celebraron un nuevo aniversario de matrimonio con Camucha Negrete y destacó la paz con la que la artista se despidió.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Esposo de Camucha Negrete revela sus últimos momentos con la actriz: "Ya mamita se durmió"
    Esposo de Camucha Negrete revela sus últimos momentos con la actriz
    Esposo de Camucha Negrete revela sus últimos momentos con la actriz: "Ya mamita se durmió"

    El teatro y la televisión peruana están de luto tras el fallecimiento de Camucha Negrete, ocurrido el sábado 27 de septiembre a los 80 años. De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por sus familiares, la reconocida actriz murió a causa de una enfermedad hepática. La noticia causó gran impacto en el medio artístico.

    Durante el velorio, su esposo Enrique Collantes narró a RPP cómo vivió el momento en que se enteró de la partida de la artista y compartió detalles de sus últimos instantes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina difunde contundentes evidencias que hundirían aún más a Gustavo Salcedo tras agredir a productor

    Collantes relató que fue su hija quien le comunicó lo sucedido: “Falleció a las 4 de la mañana; mi hija se despierta y me dice: ‘Papito, ya mi mamita se durmió’”. Agregó que el ambiente estuvo marcado por una profunda calma: “En el cuarto, en lugar de haber pena, dolor, sentías una paz increíble”.

    La historia de amor entre Negrete y Collantes se extendió por cinco décadas. Según contó el propio esposo, compartieron 50 años de vida en común y 35 de matrimonio. Incluso reveló que días antes habían celebrado un aniversario más: “Siempre parábamos juntos. Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio. Cada lugar, cada sitio, cada espacio, cada tiempo, ella está conmigo”.

    En el comunicado difundido el mismo sábado, la familia destacó el cariño y la luz que dejó la actriz en su entorno: “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”.

    La partida de Camucha Negrete deja un vacío en la cultura peruana, donde su legado artístico fue admirado por varias generaciones. Su sepelio reunió a familiares, colegas y amigos que la despidieron con gran afecto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposo de Camucha Negrete revela sus últimos momentos con la actriz: "Ya mamita se durmió"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    Abogado de Jefferson Farfán revela la verdadera reacción de Doña Charo tras afirmarse que apoyaba a ‘Cri Cri’

    Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

    Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

    Gabriel Calvo lanzó fuerte INDIRECTA sobre productor que fue atacado por Gustavo: “Sabes a qué me refiero”

    Lo más vistos en Farándula

    Abogado de Jefferson Farfán filtró identidad de la víctima en vivo y Magaly enfurece

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Maju Mantilla no cumplió con promesa que le habría hecho a Gustavo Salcedo antes del grave ataque contra productor

    Madre de 'Cri Cri' acusa a su hermano 'Cuto' Guadalupe de poner un abogado a su hijo que solo lo perjudicó

    ¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    Alisado Gold Keratin + corte de puntas en Ricardo Gozzing Estilistas Chacarilla

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;