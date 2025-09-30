Enrique Collantes reveló que recientemente celebraron un nuevo aniversario de matrimonio con Camucha Negrete y destacó la paz con la que la artista se despidió.

El teatro y la televisión peruana están de luto tras el fallecimiento de Camucha Negrete, ocurrido el sábado 27 de septiembre a los 80 años. De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por sus familiares, la reconocida actriz murió a causa de una enfermedad hepática. La noticia causó gran impacto en el medio artístico.

Durante el velorio, su esposo Enrique Collantes narró a RPP cómo vivió el momento en que se enteró de la partida de la artista y compartió detalles de sus últimos instantes.

Collantes relató que fue su hija quien le comunicó lo sucedido: “Falleció a las 4 de la mañana; mi hija se despierta y me dice: ‘Papito, ya mi mamita se durmió’”. Agregó que el ambiente estuvo marcado por una profunda calma: “En el cuarto, en lugar de haber pena, dolor, sentías una paz increíble”.

La historia de amor entre Negrete y Collantes se extendió por cinco décadas. Según contó el propio esposo, compartieron 50 años de vida en común y 35 de matrimonio. Incluso reveló que días antes habían celebrado un aniversario más: “Siempre parábamos juntos. Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio. Cada lugar, cada sitio, cada espacio, cada tiempo, ella está conmigo”.

En el comunicado difundido el mismo sábado, la familia destacó el cariño y la luz que dejó la actriz en su entorno: “Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día”.