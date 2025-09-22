Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Ely Yutronic comparte tierno mensaje y anuncia que tendrá una niña: “El mejor regalo”

Ely Yutronic anunció emocionada que espera una niña y reveló que su bebé nacerá en diciembre. La periodista compartió un tierno mensaje que conmovió a sus seguidores.

    Ely Yutronic comparte tierno mensaje y anuncia que tendrá una niña: "El mejor regalo"
    Ely Yutronic conmueve al anunciar la llegada de una niña. | Composición Wapa.
    Ely Yutronic comparte tierno mensaje y anuncia que tendrá una niña: “El mejor regalo”

    La periodista y presentadora Ely Yutronic sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando a su primera hija. La comunicadora compartió la noticia a través de un tierno mensaje en sus redes sociales, en el que dejó en evidencia la complicidad que mantiene con su madre.

    “Mi mamá está por cumplir años y siempre me dice que soy su mejor regalo. ¡Ya me lo creo! Además, seré ¡una niña!”, escribió la conductora, desatando una ola de comentarios felicitandola.

    wapa.pe

    Una espera cargada de calma y conexión familiar

    Yutronic contó que, en medio de esta etapa, disfruta de momentos sencillos que le brindan paz: “Nos encanta caminar por la playa y darnos unos ricos baños en el mar. Les mando muchos saludos a todas mis amigas y amigos que siempre preguntan por mí”, expresó, dejando ver que mantiene un lazo cercano con quienes siguen de cerca su carrera y su vida personal.

    La periodista recibió cientos de mensajes de apoyo en los que destacaron frases como “Tan lindas, qué ternura. Dios siempre las cuide y bendiga” o “Estás hermosa con tu barriguita, Ely”. Los comentarios resaltaron no solo la emoción por la llegada de su hija, sino también la ternura de las palabras con las que comunicó la noticia.

    wapa.pe

    Ely Yutronic confirma la fecha aproximada del nacimiento

    Durante una de sus intervenciones en televisión, la conductora reveló además un detalle que sus seguidores esperaban con ansias: la fecha aproximada en la que recibirá a su bebé.

    wapa.pe

    “He tenido un embarazo saludable, y si Dios permite, y como toda madre trabajadora estaré aquí mientras pueda, porque si Dios permite, esta Navidad tendré el regalo más lindo”, señaló conmovida.

    De esta forma, Ely Yutronic confirmó que su pequeña nacerá en diciembre, un hecho que ha sido recibido con gran alegría por sus seguidores y colegas, quienes ven en ella el inicio de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo familiar.

    Ely Yutronic comparte tierno mensaje y anuncia que tendrá una niña: “El mejor regalo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

