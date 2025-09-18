En 'Magaly TV, la firme', Shirley Arica sorprendió al admitir su interés por el empresario mexicano, destacando la importancia de la química en sus relaciones.

Shirley Arica vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras revelar que no descarta la posibilidad de salir con Brian Rullán, el ex de Laura Spoya. La modelo, conocida por sus declaraciones directas, sorprendió al confesar que el empresario mexicano le parece atractivo.

Shirley Arica no descarta salir con ex de Laura Spoya

La modelo se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ y fue consultada sobre la razón por la que no estaba dispuesta tener algo con el ex de Tilsa Lozano y ella dejó en claro que además del físico, buscaba a alguien con quien tuviese química.

“¿Quién te pone? Brian Rullán está soltero”, dijo Magaly causando curiosidad en Shirley: “¿Quién es ese?”, preguntó y al saber de quién se trataba, no lo dudó ni un segundo: “Ese puede ser, guapo, guapo, guapo”, afirmó sin titubeos.

Tras sus declaraciones, el empresario habría empezado a seguir en Instagram a la influencer peruana, mientras que ella le devolvió el seguimiento.

Shirley Arica aclara rumores sobre Jackson Mora y descarta cualquier romance

Shirley Arica volvió a ser tendencia tras aclarar, de forma muy directa, los rumores que la relacionaban con Jackson Mora. La modelo no solo negó cualquier romance con el exesposo de Tilsa Lozano, sino que aprovechó para lanzar una de sus frases más contundentes.

La ‘Chica Realidad’ puso fin a las especulaciones con una declaración que no dejó lugar a dudas: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”. Su respuesta generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios comentaron su característico estilo frontal.

Los rumores comenzaron cuando ambos fueron captados en un conocido local de Miraflores durante la madrugada del 16 de septiembre. Las imágenes hicieron que muchos pensaran que podría haber algo entre ellos, pero Shirley decidió aclararlo todo en una entrevista con Magaly Medina.