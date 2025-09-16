Juntas para no revueltas. Aleska Zambrano, madre de la hija de Said, y Alejandra Baigorria compartieron durante la primera comunión de la pequeña Caetana.

Said Palao y Aleska Zambrano tuvieron una relación en el 2015, producto de ella nació una bebé. | Composición Wapa.

La primera comunión de Caetana, hija de Said Palao, fue motivo de reunión para toda la familia Palao, pero lo que no pasó desapercido fue la presencia de Aleska Zambrano, exnovia del modelo, y de Alejandra Baigorria actual esposa, en el evento familiar.

Ambas mujeres convivieron en la ceremonia y compartieron momentos de camaradería, como se pudo ver en las imágenes que compartieron y que se vieron en las redes sociales. Por su parte, Zambrano publicó con collage de fotos en el que también aparecen Said y la popular ‘gringa de Gamarra’.

"Feliz porque tú quisiste hacer tu primera comunión. Te amo con toda el alma, hemos pasado un día hermoso. En familia, como siempre y por ti… te amamos con todas nuestras fuerzas, mi reina hermosa", escribió Aleska Zambrano en Instagram, quien salió embarazada a los 19 años.

¿Qué dijo Said Palao sobre el encuentro entre su exnovia y Alejandra Baigorria?

Entre las historias de Instagram de Said Palao no se vio nada del encuentro de la mamá de su hija y su esposa, Alejandra Baigrria, solo le dedicó unas tiernas palabras a su hija Caetana por su primera comunión.

“Hoy celebramos la primera comunión de mi hija Caetana, un día en el que toda la familia se reúne para acompañarla en esta nueva etapa”, publicó el ‘Samurai’ Palao en sus redes sociales junto a unas imágenes del evento en honor a su hija.

“Hoy confirmamos que caminar con fe es caminar con amor, y que la verdadera riqueza es compartir estos momentos en familia, con Dios como guía”, cerró Said.

¿Quién es Aleska Zambrano y por qué terminó con Said Palao?

La historia entre Aleska Zambrano Loret de Mola y Said Palao comenzó en 2015, pero pronto se vio marcada por la polémica. La joven terminó la relación tras descubrir que el modelo habría tenido un romance paralelo con Macarena Vélez, decisión que tomó mientras atravesaba su embarazo.

Con el paso del tiempo, las acusaciones no tardaron en aparecer. Zambrano llegó a señalar públicamente que Palao no cumplía con su rol como padre y que solo aportaba 600 soles al mes para la manutención de su hija. Estas declaraciones alimentaron la controversia alrededor de la expareja durante varios años.