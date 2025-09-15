Esposa de futbolista que tuvo CHATS ardientes con Dayanita compartió FUERTE mensaje luego de la polémica: “Cerramos los ojos”

Dayanita sorprendió al compartir conversaciones ardientes con un futbolista que le pedía contenido privado pese a tener familia y su esposa reapareció con potente mensaje en las redes sociales. ¿Qué dijo?

Dayanita puso en el ojo de la tormenta al futbolista Jair Céspedes luego que revelara que ‘El valor de la verdad’, que la ‘afanaba. La artista mostró unos chats candentes con el pelotero, quien le pedía fotos subidas de tono que compartía en su página para adultos. Luego de conocer esto, Yanirita Sanz, esposa del amigo de Jefferson Farfán, reapareció con una contundente publicación.

Esposa de Jair Céspedes publica inesperadas publicaciones tras chats ardientes

Jair Céspedes, conocido por su cercana amistad con Jefferson Farfán, fue expuesto en ‘El valor de la verdad’ con unos comprometedores mensajes a Dayanita que comenzaron con un sencillo saludo de cumpleaños hasta convertirse en algo más intenso.

"jajaja, quiero ver pues, por eso pregunté", se puede leer de parte de Céspedes cuando ve una foto del busto de la cómica, pese a que ella desde un inicio siempre le dejó claro que era un negocio y le pidió dinero a cambio.

Dayanita señaló que ignoraba que era un hombre casado y, no expresó responsabilidad alguna por haber mantenido la conversación, pues considera que es él quien debía respetar a su familia. Ante esto, después de conocerse todo, el futbolista tomó la drástica decisión de cerrar los comentarios en sus redes sociales luego del escándalo mientras su esposa se mantiene activa en redes sociales.

La también modelo no dudó en compartir una potente reflexión a través de su cuenta de Instagram, lo que muchos usuarios lo relacionaron con las declaraciones de la actriz cómica.

"Cerramos los ojos cuando lloramos, besamos y soñamos porque las cosas más bonitas no se ven, se sienten", se puede leer. Luego, mostró su estado de ánimo con un video del último programa de ‘Enfocados’, de Jefferson Farfán, que tuvo de invitado al hermano de Roberto Guizasola.

"Los hermanos Guizasola son todo un éxito. Mi Pilar, la tanta", escribió mostrando su televisor y exponiendo que no vio el programa de Beto Ortiz.

Dayanita se refirió sobre la esposa de Jair Céspedes luego de mostrar los chats

Al descubrirse que Jair Céspedes mantenía un matrimonio, Dayanita salió al frente para deslindar responsabilidades. La actriz y comediante aseguró que nunca fue ella quien buscó entablar contacto con el futbolista, sino que todo habría comenzado por iniciativa de él. Como prueba, mostró conversaciones que evidenciarían que fue Céspedes quien tomó la primera iniciativa.

Además, dejó en claro que no teme a un posible reclamo por parte de la esposa del deportista: de ocurrir, dijo estar lista para enfrentarla y defender su posición, pues considera que las pruebas la respaldan.