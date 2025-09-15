Wapa.pe
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

Dayanita deja en shock al cumplir en vivo picante fantasía a Beto Ortiz: "Lo que me pidas"

La actriz cómica Dayanita sorprendió en 'El valor de la verdad' al revelar una tarifa especial de 150 soles por audios personalizados, incluyendo gemidos.

    Dayanita deja en shock al cumplir en vivo picante fantasía a Beto Ortiz: "Lo que me pidas"
    Dayanita complace a Beto Ortiz | Composición: Wapa Captura de pantalla YouTube
    Dayanita deja en shock al cumplir en vivo picante fantasía a Beto Ortiz: "Lo que me pidas"

    Dayanita volvió a encender la pantalla en la última emisión de ‘El valor de la verdad’ con una confesión inesperada. La actriz cómica reveló que tiene una tarifa especial para cumplir pedidos muy particulares de sus seguidores. Lo que nadie imaginó es que Beto Ortiz le pediría una demostración en vivo y ella aceptaría sin reparos.

    Dayanita sorprende a Beto Ortiz con atrevida demostración en vivo

    La última edición de ‘El valor de la verdad’ tuvo uno de los momentos más comentados del programa gracias a Dayanita. La actriz cómica reveló que suele cobrar 150 soles por realizar audios personalizados y que, entre los pedidos más inusuales, destacan los que incluyen gemidos.

    Ante la confesión, Beto Ortiz no pudo evitar pedirle una muestra en vivo, y Dayanita, fiel a su estilo, aceptó sin dudarlo. El resultado fue un momento divertido y subido de tono que dejó a todos los presentes entre risas y miradas de asombro.

    "Hola Beto, ¿cómo estás? Espero que algún día nos podamos ver, sé que en este audio solo vas a escuchar lo que quieres así que acá va todo lo que tú me pidas. Beto, Diego, Martín", expresó antes de realizar los candentes sonidos que hicieron estallar el set en carcajadas.

    El conductor no ocultó su entusiasmo y bromeó con lo ocurrido: "Tú sabes que eso va a ser la promoción de tu programa, ¿no? Te queda claro, tienes experiencia en la industria", comentó divertido.

    Finalmente, el representante de Dayanita aclaró que, si el audio incluyera más nombres, el precio también subiría. En este caso, habría costado 600 soles por tratarse de cuatro personas.

    Dayanita revela chats con Jair Céspedes y lo acusa de coquetearle

    La más reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’ estuvo cargada de polémica gracias a Dayanita, quien no dudó en contar que el futbolista Jair Céspedes la contactó primero y que mantiene interés en ella.

    Durante su paso por el programa, la humorista mostró pruebas de los mensajes que recibió el día de su cumpleaños número 28, confirmando que fue el jugador de Deportivo Municipal quien inició la charla.

    “Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, le escribió Dayanita luego de pedirle una transferencia como regalo, pero él solo respondió con risas. Céspedes no tardó en contestar: “Miedo, ¿por qué?”.

    La actriz incluso contó que llegó a enviarle fotos subidas de tono sin obtener la reacción que esperaba. “Mucho hablas, poco actúas”, le reclamó, a lo que el deportista replicó: “Pero quiero ver pues, por eso pregunté”.

    Dayanita aseguró que el futbolista sigue cada una de sus publicaciones y dejó en claro que ella no fue quien lo buscó. “Él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”, sentenció, dejando sorprendido a Beto Ortiz y a toda la audiencia.

