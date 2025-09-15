La última emisión de ‘ El Valor de la Verdad ’ generó controversia tras las revelaciones de Dayanita sobre su interacción con el futbolista Jair Céspedes.

La más reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’ volvió a generar revuelo en la televisión peruana. Dayanita se convirtió en tendencia al destapar un episodio de su vida privada que involucra a un conocido futbolista. Lo que empezó como un saludo en redes sociales terminó en un intercambio de mensajes bastante atrevidos con Jair Céspedes, quien está casado.

Dayanita expone a futbolista Jair Céspedes

La última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ no pasó desapercibida. Esta vez, la protagonista de la noche fue Dayanita, quien con su humor característico volvió a dejar a la audiencia en shock. La actriz de JB en ATV reveló un episodio que pocos imaginaban: un intercambio de mensajes con un futbolista profesional.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, la comediante mencionó abiertamente a Jair Céspedes, actual jugador de Deportivo Municipal, asegurando que él fue quien inició el contacto en redes sociales.

“Él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”, expresó, mostrando las pruebas de sus conversaciones para despejar dudas.

De acuerdo con su relato, todo comenzó el día de su cumpleaños número 28, cuando Céspedes le envió un saludo por Instagram. Lo que parecía un simple gesto de cortesía terminó convirtiéndose en una interacción cada vez más atrevida que sorprendió a los televidentes.

Dayanita confesó que le pidió al futbolista una transferencia como regalo de cumpleaños, pero este solo respondió con risas.

“Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, le escribió ella, a lo que él contestó: “¿Miedo, por qué?”. Desde ese momento, los mensajes tomaron un rumbo más subido de tono.

Entre carcajadas, la actriz contó que llegó a enviarle fotos íntimas al jugador, esperando una reacción. Sin embargo, la respuesta no fue la que imaginaba, y no dudó en increparlo en tono de broma: “Mucho hablas, poco actúas”.

La contestación de Céspedes fue directa y dejó el ambiente aún más encendido: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”.

Dayanita revela que Jair Céspedes la buscó pese a estar casado y muestra pruebas en vivo

La tensión en el set de ‘El Valor de la Verdad’ aumentó cuando Beto Ortiz pidió que se leyeran los mensajes que Dayanita había mostrado en su celular. La lectura confirmó que Jair Céspedes fue quien comenzó el contacto y que insistía en mantener la conversación. Entre risas, la comediante recordó que le pidió un detalle por su cumpleaños sin obtener respuesta:

“Yo le mandé directo mi QR, le pedí que me mande un regalo, pero nunca lo hizo”, contó con picardía. El momento se volvió más delicado cuando Dayanita reveló que el jugador es casado y, aun así, continuaba atento a sus publicaciones.

“Él siempre ve mis historias, siempre está ahí. No me voy a quedar callada porque no soy yo la que lo buscó”, dijo, dejando claro que no estaba dispuesta a cargar con la culpa.

La mención de la familia del futbolista puso un tono de incomodidad en el programa. Ortiz no dudó en advertir: “Cuidado que después de esto te escriba la esposa”, recordó el conductor, aludiendo al matrimonio e hijos de Céspedes.