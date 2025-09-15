Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

Jair Céspedes, jugador del Deportivo Municipal, está en el ojo de la tormenta tras salir a la luz sus chats con Dayanita, pese a estar casado.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita
    Jair Céspedes toma radical medida luego de que Dayanita expusiera chats
    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

    Jair Céspedes, futbolista de Deportivo Municipal, se convirtió en tema de conversación pública luego de que Dayanita lo mencionara en el programa El Valor de la Verdad. Aunque el jugador suele mantenerse alejado de la prensa, esta vez no logró escapar del escrutinio mediático.

    El 14 de septiembre, durante su participación en el sillón rojo, Dayanita respondió varias preguntas relacionadas con su vida privada. En la cuarta interrogante, se le consultó si había sido “afanada” por el deportista Céspedes.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

    La actriz cómica confirmó que sí, lo que generó polémica de inmediato. Mostró conversaciones privadas y relató cómo se dio el acercamiento desde el inicio. Lo más comentado fue que Jair es esposo y padre de dos hijos, a quienes habría faltado con su comportamiento.

    Tras la revelación, las críticas hacia el jugador no tardaron en aparecer, por lo que poco después tomó una decisión drástica: desactivó los comentarios en sus redes sociales para evitar recibir mensajes en su contra.

    Dayanita
    Dayanita

    Hasta el momento, Céspedes no ha emitido ninguna declaración pública; no ha negado lo ocurrido ni ha ofrecido disculpas a su familia, por lo que se espera algún pronunciamiento oficial en los próximos días.

    <strong>Jair Céspedes</strong> toma medida
    Jair Céspedes toma medida

    Dayanita y los chats revelados con Jair Céspedes

    Durante el programa, Dayanita mostró supuestas conversaciones con el futbolista. Según relató: “él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”. La comediante comentó que el primer contacto fue en su cumpleaños número 28, cuando el jugador le envió un saludo por Instagram. “Lo que parecía un gesto amable terminó escalando en una conversación más subida de tono”, explicó.

    wapa.pe

    En el desarrollo del chat, Dayanita le solicitó un regalo de cumpleaños, enviándole incluso su código QR. “Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, escribió, a lo que Céspedes contestó: “¿Miedo, por qué?”. Desde entonces, el intercambio se volvió más atrevido.

    La humorista aseguró que le envió fotos privadas: “Le envié fotos íntimas mostrándole parte de mis atributos, pero nunca recibí la reacción que esperaba”. Ante la indiferencia, le reclamó con ironía: “Mucho hablas, poco actúas”. El futbolista respondió con un mensaje directo: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    ¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Se filtran nuevos chats de Maju Mantilla con productor de Latina

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Lo más vistos en Farándula

    Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"

    Vasco Madueño hace oídos sordos a las críticas de Magaly y defiende el vínculo con Guillermo Dávila: “Él es cálido y amoroso”

    Escándalo criollo: hijo de Lucía de la Cruz se queda con 8 mil soles y ella lo justifica

    Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;