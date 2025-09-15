Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con DayanitaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Jair Céspedes, futbolista de Deportivo Municipal, se convirtió en tema de conversación pública luego de que Dayanita lo mencionara en el programa El Valor de la Verdad. Aunque el jugador suele mantenerse alejado de la prensa, esta vez no logró escapar del escrutinio mediático.
El 14 de septiembre, durante su participación en el sillón rojo, Dayanita respondió varias preguntas relacionadas con su vida privada. En la cuarta interrogante, se le consultó si había sido “afanada” por el deportista Céspedes.
La actriz cómica confirmó que sí, lo que generó polémica de inmediato. Mostró conversaciones privadas y relató cómo se dio el acercamiento desde el inicio. Lo más comentado fue que Jair es esposo y padre de dos hijos, a quienes habría faltado con su comportamiento.
Tras la revelación, las críticas hacia el jugador no tardaron en aparecer, por lo que poco después tomó una decisión drástica: desactivó los comentarios en sus redes sociales para evitar recibir mensajes en su contra.
Hasta el momento, Céspedes no ha emitido ninguna declaración pública; no ha negado lo ocurrido ni ha ofrecido disculpas a su familia, por lo que se espera algún pronunciamiento oficial en los próximos días.
Dayanita y los chats revelados con Jair Céspedes
Durante el programa, Dayanita mostró supuestas conversaciones con el futbolista. Según relató: “él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”. La comediante comentó que el primer contacto fue en su cumpleaños número 28, cuando el jugador le envió un saludo por Instagram. “Lo que parecía un gesto amable terminó escalando en una conversación más subida de tono”, explicó.
En el desarrollo del chat, Dayanita le solicitó un regalo de cumpleaños, enviándole incluso su código QR. “Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, escribió, a lo que Céspedes contestó: “¿Miedo, por qué?”. Desde entonces, el intercambio se volvió más atrevido.
La humorista aseguró que le envió fotos privadas: “Le envié fotos íntimas mostrándole parte de mis atributos, pero nunca recibí la reacción que esperaba”. Ante la indiferencia, le reclamó con ironía: “Mucho hablas, poco actúas”. El futbolista respondió con un mensaje directo: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”.