¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro y quiénes son las madres de sus herederos?

Claudio Pizarro inició una nueva relación y recientemente volvió a ser padre. Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida personal, en esta ocasión no pudo evitar que saliera a la luz.

La vida personal de Claudio Pizarro siempre ha estado lejos del foco mediático. Sin embargo, recientemente volvió a ser tema de conversación luego de una revelación del programa Magaly TV La Firme, que informó que el exdelantero se convirtió nuevamente en padre tras iniciar una relación con una nueva pareja.

Esta noticia despertó curiosidad sobre el entorno familiar del exjugador del Bayern Múnich y de la selección peruana. Aunque mantiene un perfil reservado, Pizarro tiene cuatro hijos, fruto de dos relaciones importantes en su vida.

Karla Salcedo, madre de sus tres primeros hijos

Karla Salcedo fue la primera esposa de Claudio Pizarro. La pareja contrajo matrimonio en Perú el 22 de abril de 1999, cuando ambos tenían apenas 20 años. Salcedo proviene de una familia relacionada con el ámbito naval y militar.

Su historia de amor comenzó en el Liceo Naval, donde ambos estudiaron. “Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción, somos de la misma edad. En algún momento a mi papá lo destacaron al norte y me fui a Paita dos años, pero después volví al Liceo Naval. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo y en el último año fuimos enamorados”, recordó el exfutbolista en una entrevista con la revista Cosas.

La decisión de casarse coincidió con el momento en que Pizarro recibió una oferta para jugar en el extranjero. “Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999. Entonces yo me dije: ‘A esta mujer no la puedo perder. A donde vaya, me la tengo que llevar’”, relató en Radio Corazón en 2016.

De este matrimonio nacieron Antonella, Gianluca y Claudio, quienes se han mantenido alejados de la exposición pública y priorizan su vida privada. Según Magaly TV La Firme, la pareja sostuvo una relación estable durante casi 25 años, marcada por la carrera internacional del futbolista y una vida familiar discreta.

Helen Ballón, madre de su hija menor

Tras el término de su matrimonio con Karla, Claudio Pizarro inició una relación con Helen Ballón, una peruana que vivió varios años en Palm Beach, Florida, y que actualmente divide su tiempo entre Múnich y Lima.

Ballón es artista y profesora de yoga, y dicta clases en una escuela de Miraflores cuando visita el país, manteniendo así su vínculo con el Perú.

Los primeros indicios de su relación aparecieron a comienzos de 2024, cuando ambos asistieron juntos a una boda en Italia el 20 de abril. Ella fue dama de honor y ambos se mostraron muy cercanos, lo que despertó rumores sobre su vínculo. Fotografías del evento y sus interacciones en redes sociales terminaron por confirmar la relación.

En septiembre de 2024, Ballón publicó una ecografía en su cuenta de Instagram, lo que generó especulaciones sobre un embarazo. Poco después se confirmó que la pareja esperaba una niña.