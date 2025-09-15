Wapa.pe
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Escándalo criollo: hijo de Lucía de la Cruz se queda con 8 mil soles y ella lo justifica

Lucía de la Cruz no dudó en defender a su hijo, quien recibió por error 8 mil soles del Festival de Cañete y no los devolvió. La criolla afirmó que el monto fue usado para pagar a sus músicos.

    Hijo de Lucía de la Cruz se quedó con 8 mil soles. | Composición Wapa.
    La reconocida Lucía de la Cruz vuelve a ocupar titulares, pero no por su música, sino por un escándalo que involucra a su hijo, Christian Wong de la Cruz, y un depósito de 8 mil soles que, según denuncian los organizadores del Festival del Arte Negro en Cañete, nunca fue devuelto.

    Hijo de Lucía recibió dinero por error y no lo regresó

    El 23 de agosto, la comisión organizadora del festival debía transferir un pago a Ángel García Manzo para cubrir gastos de artistas, premios y logística. Sin embargo, un error administrativo hizo que los fondos terminaran en la cuenta del hijo de Lucía de la Cruz.

    Al darse cuenta del problema, los responsables buscaron una solución directa con la familia, pero no recibieron respuesta positiva. Ante la falta de acuerdo, el caso salió a la luz en medios locales, generando indignación entre los involucrados.

    Consultada por Cañete Reporta, la cantante sorprendió al defender la decisión de no devolver el monto. “Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero yo no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, declaró la intérprete.

    Lucía de la Cruz justifica a su hijo y aclara el uso del dinero

    La artista explicó que los pagos que recibe son destinados de inmediato a sus músicos y equipo técnico, por lo que ya no tendría cómo disponer del depósito. Además, señaló que conversó con su hijo y que él le aseguró que el dinero se utilizó en compromisos laborales pendientes.

    “He hablado con mi hijo sobre este tema. Yo llamé a mi hijo porque no me gustan los problemas. Él me dijo: ‘lo único que ha hecho es depositar para pagar a tus músicos’”, afirmó Lucía, restando importancia al reclamo de los organizadores.

    La posición de la criolla no hizo más que aumentar la controversia, ya que con su postura dejó entrever que considera el depósito un pago legítimo, pese a que este no estaba destinado a ella. El hecho no solo ha generado cuestionamientos hacia la familia, sino también hacia la transparencia en la gestión de fondos culturales.

    ;