Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Melissa Paredes emocionada tras viajar a Panamá junto a su hija Mía para ser parte de avant premiere

Melissa Paredes y su hija Mía brillaron en el avant premiere internacional de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película en Panamá, evento que reunió a reconocidas influencers de Latinoamérica antes del estreno en Perú.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Paredes emocionada tras viajar a Panamá junto a su hija Mía para ser parte de avant premiere
    Melissa Paredes y su hija pasaron un viaje mágico.
    Melissa Paredes emocionada tras viajar a Panamá junto a su hija Mía para ser parte de avant premiere

    La actriz e influencer peruana Melissa Paredes se convirtió en la única representante nacional en el avant premiere internacional de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película, realizado en Panamá. El evento reunió a destacadas creadoras de contenido e influencers de toda Latinoamérica, y tuvo como invitada especial a su hija Mía, gran fanática de la serie animada.

    El estreno de esta esperada cinta infantil llegará a los cines peruanos el próximo 25 de septiembre, y desde ya genera expectativa entre los más pequeños y sus familias.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Amy Gutiérrez habla sobre el machismo en la industria musical: “Es más entretenido ver a dos mujeres artistas pelear”

    Melissa Paredes celebró junto a su hija Mía

    Durante la gala, Melissa y Mía disfrutaron de actividades interactivas, dinámicas con los personajes de la serie y sesiones de fotos que capturaron la emoción del momento. Para la actriz, la experiencia no solo fue un reconocimiento internacional, sino también una oportunidad única de compartir un recuerdo inolvidable con su pequeña.

    “Me siento muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para esta avant premiere, y compartirlo con Mía me alegra mucho más. Es un gran recuerdo que quedará en nuestros corazones”, expresó Melissa Paredes con evidente emoción.

    wapa.pe
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"

    El evento reunió a destacadas figuras de la región

    El avant premiere contó con la presencia de reconocidas influencers latinoamericanas como Paula Chaves, Gabriela Zegarra, Gala Caldirola, Jessica de la Peña, Virginia Limongi y Fátima Torre, entre otras, quienes celebraron el impacto que la serie ha tenido en los niños de todo el mundo.

    Con este lanzamiento, La Casa de Muñecas de Gabby: La Película promete llevar a la pantalla grande toda la magia, la amistad y las aventuras que han convertido a la serie en un fenómeno global.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes emocionada tras viajar a Panamá junto a su hija Mía para ser parte de avant premiere
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    ¿NO VA MÁS? Programa 'Andrea' de Andrea Llosa saldría de la TV en octubre

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

    Magaly Medina rompe el silencio y habla del fin de su amistad con Peluchín: “Yo lo quería mucho”

    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;