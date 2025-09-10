Melissa Paredes emocionada tras viajar a Panamá junto a su hija Mía para ser parte de avant premiere

Melissa Paredes y su hija Mía brillaron en el avant premiere internacional de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película en Panamá, evento que reunió a reconocidas influencers de Latinoamérica antes del estreno en Perú.

La actriz e influencer peruana Melissa Paredes se convirtió en la única representante nacional en el avant premiere internacional de La Casa de Muñecas de Gabby: La Película, realizado en Panamá. El evento reunió a destacadas creadoras de contenido e influencers de toda Latinoamérica, y tuvo como invitada especial a su hija Mía, gran fanática de la serie animada.

El estreno de esta esperada cinta infantil llegará a los cines peruanos el próximo 25 de septiembre, y desde ya genera expectativa entre los más pequeños y sus familias.

Melissa Paredes celebró junto a su hija Mía

Durante la gala, Melissa y Mía disfrutaron de actividades interactivas, dinámicas con los personajes de la serie y sesiones de fotos que capturaron la emoción del momento. Para la actriz, la experiencia no solo fue un reconocimiento internacional, sino también una oportunidad única de compartir un recuerdo inolvidable con su pequeña.

“Me siento muy feliz de que me hayan tenido en cuenta para esta avant premiere, y compartirlo con Mía me alegra mucho más. Es un gran recuerdo que quedará en nuestros corazones”, expresó Melissa Paredes con evidente emoción.

El evento reunió a destacadas figuras de la región

El avant premiere contó con la presencia de reconocidas influencers latinoamericanas como Paula Chaves, Gabriela Zegarra, Gala Caldirola, Jessica de la Peña, Virginia Limongi y Fátima Torre, entre otras, quienes celebraron el impacto que la serie ha tenido en los niños de todo el mundo.