Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

Rosario Sasieta indicó que a Pamela Franco no le ha caído “nada bien” la reconciliación entre Christian Cueva y Pamela Franco. 

    La abogada Rosario Sasieta decidió aclarar públicamente los motivos de su salida como representante legal de Pamela López. En su declaración no solo explicó su retiro del caso, sino que además lanzó un fuerte mensaje dirigido a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.

    El mensaje de Sasieta para Pamela Franco

    En una reciente entrevista, la exministra de la Mujer habló sin filtros y aseguró que el futbolista del Emelec estaría cerca de retomar su relación con López, algo que, según sus palabras, no favorecería a Pamela Franco.

    “La amante siempre será la amante. Cuando una mujer se mete en una relación, ya está obrando mal y siempre tendrá esa nominación”, señaló en diálogo con Trome.

    PUEDES LEER: Rosario Sasieta ANUNCIA que YA NO ES abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

    Sasieta asegura que no cobró por defender a Pamela López

    La abogada también dejó en claro que durante el año que asumió la defensa de Pamela López no recibió ningún pago.

    “Nunca se habló de cuánto debía pagar. Me ofrecí de corazón, sentí que era un caso extremo”, explicó en la misma entrevista, destacando que tomó el caso por compromiso personal y no por interés económico.

