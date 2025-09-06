Rosario Sasieta indicó que a Pamela Franco no le ha caído “nada bien” la reconciliación entre Christian Cueva y Pamela Franco.

¿Rosario Sasieta CONTRA Pamela Franco tras foto de su 'pancita'? "Siempre será la amante"

La abogada Rosario Sasieta decidió aclarar públicamente los motivos de su salida como representante legal de Pamela López. En su declaración no solo explicó su retiro del caso, sino que además lanzó un fuerte mensaje dirigido a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva.

El mensaje de Sasieta para Pamela Franco

En una reciente entrevista, la exministra de la Mujer habló sin filtros y aseguró que el futbolista del Emelec estaría cerca de retomar su relación con López, algo que, según sus palabras, no favorecería a Pamela Franco.

“La amante siempre será la amante. Cuando una mujer se mete en una relación, ya está obrando mal y siempre tendrá esa nominación”, señaló en diálogo con Trome.

Sasieta asegura que no cobró por defender a Pamela López

La abogada también dejó en claro que durante el año que asumió la defensa de Pamela López no recibió ningún pago.