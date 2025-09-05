Wapa.pe
    El cantante cubano Dayron Martín reapareció en un podcast de YouTube, donde fue sorprendido con una pregunta sobre un antiguo rumor que lo vinculaba sentimentalmente con Pamela López. Durante la entrevista, el artista mostró incomodidad, aunque intentó aclarar lo sucedido.

    ¿Tuvo un romance con Pamela López?

    En el programa Chimi Churri, Dayron fue invitado especial y no esperaba que el periodista Christian Byron lo interrogara directamente: "El rumor que yo tenía era que usted cuando estaba con Anelhí Arias, ella se molestó mucho con usted y con Pamela López porque ella se enteró que usted tenía una relación más allá con la señora Pamela López. Por eso, pregunto: ¿Usted ha tenido una relación impropia con Pamela López?".

    El cantante respondió inicialmente con una negativa, pero después, ante la insistencia de otra de las conductoras, dejó entrever dudas. "Anelhí se molestó, pero en vano porque en ese momento que pasó ese transpié, Dyron no estaba con Anelhí", comentó la panelista, a lo que él replicó entre risas: "Ya vez", provocando alboroto en el set.

    Pamela López exige más pensión a Christian Cueva

    Paralelamente, Pamela López volvió a ser noticia tras confirmar que pidió un incremento en la pensión de alimentos a Christian Cueva, elevando la suma a 64 mil soles. La animadora señaló que los 12 mil soles actuales no alcanzan para cubrir los gastos de sus tres hijos, ya que la mayoría se destina a la educación escolar.

    En entrevista con Magaly TV La Firme, la influencer trujillana sostuvo que su pedido se basa en los ingresos reales de su aún esposo. Sin embargo, reconoció que es poco probable que logre el monto solicitado, aunque reiteró que “los 12 mil soles resultan insuficientes”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

