Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Pamela López sorprende al confesar que retomó comunicación con Christian Cueva: “Tuve que desbloquearlo"

Pamela López reveló cómo coordinó el esperado reencuentro de Christian Cueva con sus hijos y sorprendió con los detalles de la reunión familiar.

    Después de varios meses sin cruzar palabra con Christian Cueva, Pamela López sorprendió al revelar que retomó la comunicación con el futbolista tras su regreso al Perú. La aún esposa del jugador contó que decidieron conversar nuevamente para coordinar el encuentro con sus tres hijos, quienes disfrutaron de una salida junto a su padre el pasado fin de semana, marcando así un nuevo capítulo familiar.

    Pamela López revela acercamiento con Christian Cueva

    En conversación con Magaly TV, La Firme, Pamela López reveló “que tuvo que desbloquear al futbolista para tener la comunicación como padres”. "Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejó”, expresó la actual pareja del popular ‘Colágeno’.

    Asimismo, López aclaró durante la entrevista que nunca le prohibió al futbolista compartir con los menores. “Él tenía libre albedrío para salir con mis hijos”, sostuvo, recalcando que la distancia se debió más a la falta de iniciativa del propio jugador que a una restricción de su parte.

    Las cámaras del programa captaron el encuentro del fin de semana pasado, donde se vio al popular Cuevita junto a sus tres hijos en un restaurante de comida rápida. Las imágenes mostraron un momento emotivo: los niños disfrutando de la compañía de su padre tras casi diez meses sin verlo. Posteriormente, el grupo se retiró, nuevamente, bajo estricta custodia.

    Christian Cueva regresa a Perú para reencontrarse con sus hijos

    Christian Cueva volvió a Lima en medio de la tormenta mediática que enfrenta con su expareja Pamela López. Su arribo al Perú no pasó desapercibido, pues las cámaras lo esperaban para conocer el verdadero motivo de su visita. Lejos de las especulaciones sobre su vida personal, el futbolista dejó claro que su prioridad está en su rol de padre.

    Las cámaras de los medios registraron su llegada, donde fue abordado por la prensa para conocer más sobre el motivo de su visita. Con actitud serena, el popular ‘Aladino’ aseguró que su prioridad en este viaje es compartir tiempo con sus hijos, pese al tenso panorama mediático que lo rodea.

    En conversación con Atenas Televisión, el futbolista de 33 años, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador, dejó en claro sus intenciones: “¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club y pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

