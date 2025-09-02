Pamela López sorprende al presentar su nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa gratuita

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, anunció el fin de su etapa legal con la abogada Rosario Sasieta y la incorporación de un nuevo defensor para sus procesos judiciales. La decisión, comunicada el 1 de septiembre en sus redes sociales, sorprendió al entorno mediático y legal. La excongresista ejerció su representación ad honorem, y ambas acordaron de manera amistosa dar por concluida su relación profesional.

Durante su gestión, la abogada Rosario Sasieta, reconocida a nivel nacional por su defensa de los derechos de la mujer, acompañó a Pamela López en momentos decisivos. Entre los logros alcanzados se encuentra la conciliación realizada el 19 de agosto con Christian Cueva, donde se estableció un régimen de visitas para los tres hijos que comparten. Este acuerdo permitió que el futbolista retome el contacto con los menores tras meses de tensiones y diálogos públicos, marcando un avance significativo en el proceso familiar.

Otra gestión relevante estuvo vinculada a la pensión alimenticia. Según López y documentos difundidos, Cueva realizó un pago anticipado de 12 mil soles mientras se define la pensión definitiva. Rosario Sasieta agradeció la confianza recibida y destacó los avances logrados, mientras Pamela resaltó que “la doctora Sasieta ha efectuado una gran labor” y expresó su gratitud por el apoyo brindado durante este proceso familiar tan mediático.

Pamela López presenta oficialmente a su nuevo abogado

A partir del 29 de agosto, Pamela López confió su defensa legal al abogado Gino Paolo Zamora Vega, especialista en litigios de familia y derecho civil. En su comunicado, López indicó que Zamora “se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos”, asumiendo la estrategia legal para los próximos meses. Esta decisión refleja la intención de la madre de proteger sus intereses y los de sus hijos en un momento delicado de la disputa judicial, mientras continúan abiertos el divorcio y la pensión alimenticia, aunque ya hay un acuerdo preliminar sobre el régimen de visitas.