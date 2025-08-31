Wapa.pe
El rincón de los muertos: El Centro Cultural Pucp presenta la obra documental

La obra de teatro dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila, llega a temporada del 11 de setiembre al 12 de octubre.


    El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta “El rincón de los muertos”, escrita por Sebastián Rubio y dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila. Una obra de teatro documental que rescata la memoria cultural e histórica de Ayacucho, a través de una exploración escénica profundamente personal de su protagonista: Ricardo Bromley.

    La obra, a través de una larga investigación y el uso de fotos y video, propone un acercamiento escénico a la historia del Perú desde una perspectiva regional, poniendo en valor la memoria oral, la danza tradicional y el testimonio como formas legítimas de expresión cultural. Al centrarse en Ayacucho —una región clave en la historia republicana y contemporánea del país—, El rincón de los muertos contribuye al reconocimiento de narrativas diversas dentro del imaginario nacional.

    Esta obra de teatro documental, beneficiaria del programa de incubación del FAE Lima, se presentará únicamente por 5 semanas del 11 de setiembre al 12 de octubre en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en Av. Camino Real 1075, San Isidro.

    Las entradas ya están a la venta en ccpucpencasa.com y en la boletería del CCPUCP de lunes a domingo de 3:30 a 9:30 p.m.

    ¿De qué se trata la obra?

    La pieza es protagonizada por Ricardo, actor y danzante de tijeras ayacuchano, quien reconstruye su historia familiar para reflexionar sobre el impacto que los grandes procesos históricos han tenido en la identidad de su región. Con sensibilidad y respeto, la obra articula hechos claves como la batalla de Ayacucho, los movimientos sociales por la educación, y otros momentos decisivos que marcaron el devenir del país. Desde el cuerpo, la palabra y la danza, El rincón de los muertos plantea una mirada íntima sobre el pasado y una pregunta abierta sobre el futuro.

