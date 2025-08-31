Encuentro Internacional Danza PUCP 2025 – 10 años

Lima será el punto de encuentro de la comunidad de danza contemporánea del 08 al 13 de septiembre.

La Facultad de Artes Escénicas y la Especialidad de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú, invitan a la comunidad local interesada en la danza contemporánea a participar de las actividades gratuitas que han programado para celebrar los 10 años del Encuentro Internacional Danza PUCP 2025 que se llevará cabo del 08 al 13 de septiembre a las 8.30 pm. en el Centro Cultural de la Universidad del Pacifico.

En esta edición especial, el Encuentro celebra una década de existencia, consolidándose como un referente de la danza contemporánea en Lima.

Este encuentro tiene como objetivo invitar a maestros, creadores y coreógrafos de danza de distintas partes del mundo, para poder compartir e intercambiar miradas, ideas, prácticas y reflexiones sobre la danza contemporánea. Durante una semana, la danza se vivirá a tope; se llevarán a cabo residencias con bailarines nacionales e internacionales para los estudiantes de la Especialidad de Danza, conversatorios y cada noche se presentará un espectáculo de danza distinto. Para cerrar el encuentro, se presentará una muestra abierta al público donde los estudiantes de las residencias podrán mostrar lo aprendido y creado.

Es importante gestionar estos espacios de intercambio para los creadores de las artes en general, pues abre las puertas a conocer nuevas posibilidades en lo escénico, procesos de aprendizaje e investigación. Este año contamos con la participación de “LA COSA EN SI” de laCompañía Danza PUCP , “O QUE PODEMOS DIZER DO PIERRE” de Vera Mantero (Portugal), “Y SI NOS DEJAMOS CAER” de Kimiko Guerra y Joselyn Ortiz (Perú), “MERCEDES MAIS EU” deJanet Novás (España) y “VOLVER A MIRAR” deMirella Carbone (Perú).

El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sanchez Cerro 2121 Jesus María) se convierte en un aliado importante este año y será el espacio donde se presentarán los espectáculos programados para esta edición.