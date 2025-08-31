Estrella Torres rompe el silencio sobre su salida de Corazón Serrano, revelando que fue forzada a renunciar a los 17 años debido a presiones internas de la agrupación.

Estrella Torres sorprendió al hablar como nunca antes de su salida de Corazón Serrano durante una entrevista en el podcast de Chucho Valderrama. La cantante confesó que, a diferencia de lo que se hizo creer en ese momento, ella no tomó la decisión de dejar la agrupación a los 17 años, sino que fue obligada a hacerlo por presiones internas.

Estrella Torres revela la verdad detrás de su salida de Corazón Serrano

La intérprete de ‘4 mentiras’ reveló que atravesaba un duro momento personal, ya que la partida de su padre había ocurrido solo medio año antes. "Mi papá había fallecido 6 meses antes, entonces yo estaba todavía con el dolor y estaba apoyando a mi familia (...) sigo siendo el soporte, pero en ese tiempo más todavía porque mi papá había fallecido y era algo imposible renunciar al grupo", recordó conmovida.

Según narró, un conflicto que la involucró junto a Lesly Águila y sus exparejas desencadenó la molestia de Lorenzo Guerrero, uno de los directivos de la orquesta. En medio de esas tensiones, Estrella buscó negociar el aumento de sueldo que le habían prometido, pero se topó con una respuesta inesperada: "Mándame tu carta de renuncia".

La artista confesó que ese episodio la marcó profundamente. "Era mucha la insistencia de mandar mi carta de renuncia, que yo me sentí mal, pues yo no quería irme del grupo, yo quería estar todavía, porque en ese entonces estábamos Yrma (Guerrero), Thamara (Gómez) y Nicole", explicó.

Finalmente, Torres desmintió la versión oficial que difundió Corazón Serrano tras su salida. "Se hizo un comunicado diciendo que yo había renunciado, cosa que nunca fue así. Así no fueron las cosas. Se hizo grande (todo) y se empezaron a decir cosas que no eran, que yo había pedido S/3.000, que le había pegado a Thamara, muchas cosas que eran mentira", aclaró la ex de Tommy Portugal.

