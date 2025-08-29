Wapa.pe
Felipe Lasso sorprende con emotivas palabras a la hija de Angie Jibaja: “Siempre estaré para ti”

Felipe Lasso, quien reside en Miami, dedicó una publicación especial por el cumpleaños de la hija de la ‘chica de los tatuajes’.

    Felipe Lasso, modelo colombiano y expareja de Angie Jibaja durante casi cinco años, compartió un emotivo mensaje dirigido a la hija que la exmodelo tuvo con Jean Paul Santa María. La celebración del cumpleaños de la menor se llevó a cabo el pasado 28 de agosto.

    En reiteradas ocasiones, el también personaje de televisión ha manifestado el cariño que siente por los hijos de Angie Jibaja, asegurando que mantiene contacto con ellos pese a haber terminado su relación con la ‘chica de los tatuajes’ en 2017.

    “Hoy es el cumple de mi Princesa Mayor. La bebé que me regaló la vida y me ha dado un amor puro, tierno y sincero. Hija mía, deseo que disfrutes tu día, que rías, que sueñes y que sigas viviendo siempre con esa nobleza y ese corazón tan grande que te caracteriza”, señaló Lasso en su publicación, la cual incluyó varios videos donde se le ve compartiendo momentos con los hijos de Angie Jibaja.

    “Recuerda que siempre estaré para ti: para escucharte, apoyarte y aconsejarte en cualquier momento de tu vida. Aunque a veces no estemos tan cerca, cuentas conmigo para TODO y POR SIEMPRE. Te amo con todo mi corazón y le pido a Dios que me permita seguir disfrutando de tu amor, de tu presencia y de esa dulce voz por toda la eternidad. Feliz cumpleaños, mi princesa. Gracias por llenar mi vida de alegría y por enseñarme tanto. ¡Te amo mucho! Happy Birthday", agregó el modelo, mensaje que fue bien recibido por sus seguidores.

    Felipe Lasso convivió con los hijos de Angie Jibaja durante casi cinco años, el mismo tiempo que duró su romance. En redes sociales, los usuarios destacaron el afecto que mantiene hacia los pequeños a pesar del paso del tiempo. “Felipe siempre fue un gran papá, cuántos hombres terminan con su novia y se olvidan de los hijos porque no son de ellos, él es admirable”, opinó una seguidora.

    “Quedé sorprendida y emocionada, ahí te puedes dar cuenta la clase de corazón que siempre ha tenido él”, escribió otra. “Gran tipo Felipe, Dios por ello te ha recompensado”, “Qué grande pipe un hermoso corazón”, “Cuando el padre los negaba, él estuvo ahí y lo sigue estando, que bendición para ellos”, “Awwww que nostalgiaaa. Qué bonito que aún tengan comunicación. Buen tipo Felipe. Me alegra que te esté yendo bien en la vida”, son otros de los mensajes que recibió.

    “Soy muy feliz de verte crecer”

    No es la primera ocasión en que Lasso dedica unas palabras a los hijos de Angie Jibaja. En marzo, hizo lo mismo por el cumpleaños del hijo mayor de Jean Paul Santa María. “Hoy cumple 15 añitos ese pequeñín que robó mi corazón. Hijo, soy muy feliz de verte crecer y continuar siendo parte de tu vida. Has sido fruto de una bendición inmensa que me regaló mi Dios”, expresó en aquella oportunidad, acompañando sus palabras con un video donde se les observa juntos y sonrientes.

