Leslie Shaw arremetió contra la producción audiovisual y descartó mantener una amistad con Marisol, señalando de manera detallada los aspectos que no fueron de su agrado.

El lanzamiento de “Mala amiga”, la nueva colaboración entre Marisol y Yahaira Plasencia, provocó una inmediata reacción en Leslie Shaw. Tras la publicación del videoclip, la cantante ofreció una entrevista a “Magaly TV La Firme”, en la que lanzó duras declaraciones sobre la producción y la letra de la canción, sugiriendo que el tema estaría dirigido a ella.

Durante la conversación, Leslie Shaw no dudó en responder con franqueza cuando la reportera le mostró el video recién estrenado. “¿Quién ha dirigido esa mier…? Le habrán dicho que va a salir más lindo que ‘hay niveles’ y mira esa mier…”, manifestó, cuestionando de entrada la dirección del proyecto audiovisual de Marisol en conjunto con Yahaira Plasencia.

La intérprete de “La faldita” continuó expresando su descontento, destacando de forma crítica el vestuario y la coreografía del clip. “La ropa está fatal, se ve bien corriente y la Marisol se ha engordado un poquito, ¿no? La misma coreografía al ‘Dile que no’”, comentó Shaw, haciendo hincapié en la calidad escénica, la propuesta estética y el desempeño de Marisol.

Leslie Shaw responde a Marisol

Las imágenes transmitidas por el programa de Magaly Medina también recogieron la postura de Shaw respecto al trasfondo de la canción. “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de ‘Hay niveles’. Nunca fuimos amigas.”, señaló, dejando en claro que nunca existió una amistad entre ambas.

Asimismo, la llamada ‘Barbie peruana’ criticó aspectos técnicos y visuales, lanzando indirectas relacionadas al maquillaje de Marisol e incluso mencionando a Carlos Cacho. “Yo nunca he compartido con ella más que en el videoclip. De repente será para la Pamela López o para otra amiga. ¿Qué tal el peinado, el maquillaje de Marisol? Fatal, las siento un poco secas. Pero ese maquillaje seco, es de maquilladores un poco antiguos que empanizan y ahora las cámaras tienen el HD que se nota toda la empanizada que se meten”, expresó.

La elección de locación también fue parte de sus observaciones, reiterando su desaprobación al vestuario y al ambiente mostrado. “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”, puntualizó.