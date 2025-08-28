Wapa.pe
    La cantante Norka Askue dio impactantes declaraciones sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Recordemos que hace algunos días, se reveló que la cantante fue hasta Ecuador para dejar en claro que su romance con ‘Aladino’ está mejor que nunca.

    Dicho viaje llega después de los rumores de un supuesto alejamiento entre el deportista y Pamela Franco. La parejita realizó distintas publicaciones demostrando todo el amor que se tienen. Sin embargo; todo no sería de “color de rosa”. ¿Qué pasa en relidad?

    “Pamela Franco siempre le ha perdonado todo y lo seguirá haciendo”

    La cantante Norka Askue reveló para Trome que la cantante le “permite todo” al jugador del Emelec:

    “Si le ha permitido en su momento que siga con su esposa, qué le va a hacer una fiestecita o un cachito más. No me extraña su actitud, para ella es normal, un cachito más. Ella siempre le ha perdonado todo y lo seguirá haciendo, por amor o por qué será, no lo sabemos, pero la pregunta es, ¿él aguantará?”, mencionó la artista para el medio mencionado.

