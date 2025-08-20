Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Las princesas están listas para contarlo todo en “Princesas en terapia”

La obra de teatro musical más divertida, cruda y catártica de la temporada con Andrea Aguirre, Giuliana Muente, Alphie Pagano, Ale Carrasco y Ella La Langosta.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Las princesas están listas para contarlo todo en “Princesas en terapia”
    Del 16 de setiembre al 2 de octubre, de martes a jueves a las 8:00 p. m., en el Centro Cultural Ricardo Palma, de Miraflores.
    Las princesas están listas para contarlo todo en “Princesas en terapia”

    ¡Las princesas ya no buscan príncipes… buscan terapia y están listas para contarlo todo! “Princesas en terapia” es el nombre de la obra de teatro musical más divertida, cruda y catártica de la temporada que se presentará del 16 de setiembre al 2 de octubre, de martes a jueves a las 8:00 p. m., en el Centro Cultural Ricardo Palma (Avenida Larco 770, Miraflores). Entradas Joinnus

    La pieza teatral, escrita por Luisito Fernández y dirigida por Marco Palomino, toma los cuentos de hadas y los reescribe desde el lado más humano y menos idealizado: la ansiedad, el burnout, la presión social, el trauma y la rabia contenida. Todo esto con mucho humor, música pop de los 90 y 2000, y una puesta que mezcla la magia de los cuentos con la crudeza de la vida real.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Triunfó en Perú como chico reality, desapareció de la TV y HOY triunfa como INFLUENCER Y MODELO en Dubai

    En el centro de la historia están cuatro mujeres atrapadas en la idea de lo que “deberían ser”, que terminan “obligadas” a asistir a una sesión de terapia grupal. Lo que comienza como un caos de reproches, canciones y disociaciones emocionales, se convierte en un viaje colectivo de revelaciones.

    Ellas son princesas rotas, absurdas y profundamente reales, interpretadas por Andrea Aguirre, Giuliana Muente, Alphie Pagano, Ale Carrasco y Ella La Langosta, cuatro actrices con presencia, voz y valentía para habitar personajes que se rompen, se enfrentan y, sobre todo, se reinventan.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Elías Montalvo rompe su silencio y responde si tuvo algo con Paul Michael: "Le causó inseguridades"

    “Princesas en terapia” es una producción de *Live On Stage*, con el respaldo de la Gerencia de Cultura y Turismo de Miraflores. Una apuesta firme por el teatro con contenido, perspectiva de género y un espíritu generacional que habla de sanar, reír y cantar a todo pulmón.

    Va los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre a las 8:00 p. m. Hay preventa exclusiva de entradas desde S/25 hasta el 15 de agosto solo por WhatsApp: 944550765.

    SOBRE EL AUTOR:
    Las princesas están listas para contarlo todo en “Princesas en terapia”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Andrea Llosa hace inesperada confesión de su vida: "Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante"

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Regina Alcóver se sincera sobre cómo fue su relación con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "El peor error"

    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero

    Andrea Llosa se sincera sobre su relación con Pablo de Vinatea y confiesa por qué decidió no vivir con él: "Los hijos de ambos..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;