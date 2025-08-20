Las princesas están listas para contarlo todo en “Princesas en terapia”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Las princesas ya no buscan príncipes… buscan terapia y están listas para contarlo todo! “Princesas en terapia” es el nombre de la obra de teatro musical más divertida, cruda y catártica de la temporada que se presentará del 16 de setiembre al 2 de octubre, de martes a jueves a las 8:00 p. m., en el Centro Cultural Ricardo Palma (Avenida Larco 770, Miraflores). Entradas Joinnus
La pieza teatral, escrita por Luisito Fernández y dirigida por Marco Palomino, toma los cuentos de hadas y los reescribe desde el lado más humano y menos idealizado: la ansiedad, el burnout, la presión social, el trauma y la rabia contenida. Todo esto con mucho humor, música pop de los 90 y 2000, y una puesta que mezcla la magia de los cuentos con la crudeza de la vida real.
En el centro de la historia están cuatro mujeres atrapadas en la idea de lo que “deberían ser”, que terminan “obligadas” a asistir a una sesión de terapia grupal. Lo que comienza como un caos de reproches, canciones y disociaciones emocionales, se convierte en un viaje colectivo de revelaciones.
Ellas son princesas rotas, absurdas y profundamente reales, interpretadas por Andrea Aguirre, Giuliana Muente, Alphie Pagano, Ale Carrasco y Ella La Langosta, cuatro actrices con presencia, voz y valentía para habitar personajes que se rompen, se enfrentan y, sobre todo, se reinventan.
“Princesas en terapia” es una producción de *Live On Stage*, con el respaldo de la Gerencia de Cultura y Turismo de Miraflores. Una apuesta firme por el teatro con contenido, perspectiva de género y un espíritu generacional que habla de sanar, reír y cantar a todo pulmón.
Va los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre a las 8:00 p. m. Hay preventa exclusiva de entradas desde S/25 hasta el 15 de agosto solo por WhatsApp: 944550765.