Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Gisela Valcárcel troleó a Lady Gillén sobre su deseo de casarse: "Tu marido tiene mucho trabajo"

Gisela Valcárcel frenó en seco la ilusión de Lady Guillén al advertir en vivo que Christian Uribe está demasiado ocupado para casarse. Sin embargo, la exconductora respondió con optimismo y mantiene viva su ilusión de boda.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gisela Valcárcel troleó a Lady Gillén sobre su deseo de casarse: "Tu marido tiene mucho trabajo"
    Gisela Valcárcel no le dio esperanzas a Lady Guillén para casarse. | Composición Wapa.
    Gisela Valcárcel troleó a Lady Gillén sobre su deseo de casarse: "Tu marido tiene mucho trabajo"

    Un momento inesperado se vivió en "América Hoy" cuando Gisela Valcárcel llamó en vivo para opinar sobre el futuro matrimonio de Lady Guillén y Christian Uribe, padre de su hija. La popular Señito no se guardó nada y lanzó una advertencia que dejó a todos con la boca abierta: el gerente de GV Producciones estaría tan enfocado en su trabajo que, por ahora, no tendría tiempo para casarse.

    “Ahora mismo Christian no puede, Lady, lo siento. (…) está trabajando mucho tu marido. Si me lo quitas me fundo”, expresó en pleno programa, evidenciando la recargada agenda laboral de Uribe.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Andrea Llosa hace inesperada confesión de su vida: "Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante"

    Gisela Valcárcel le advierte a Lady Guillén sobre su futura boda

    Durante la llamada, la conductora empezó con halagos hacia el prometido de Lady Guillén, a quien calificó como “uno de los mejores hombres sobre la tierra”. Sin embargo, rápidamente soltó la frase que encendió la polémica:

    “Cinco años son nada, pero ahora mismo Christian no puede casarse porque está trabajando demasiado. No hay tiempo ni para la luna de miel”, comentó.

    Valcárcel explicó que, debido a los proyectos que Uribe lidera, la boda debería esperar. “Porque Christian es el director del nuevo proyecto que sale la próxima semana (…) esto se viene fuerte. Entonces, Lady va a tener que esperar”, agregó.

    Lejos de molestarse, Lady Guillén respondió con buen ánimo: “Lo que necesitamos ahorita es más trabajo, más chambita y más platita”. Aunque no dejó pasar el detalle con humor: “Con razón lo veo pero desaparecido de la casa”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

    Lady Guillén mantiene viva la ilusión de casarse

    La exconductora de Dilo fuerte recordó que, tras dos pedidas de mano públicas —la primera en 2021 en América Hoy—, su gran ilusión es llegar al altar en un máximo de dos años.

    A pesar de las advertencias de Gisela Valcárcel, Lady sigue firme con la esperanza de que su matrimonio se concrete pronto.

    La Señito, fiel a su estilo, cerró con una recomendación que dejó abierta la posibilidad de que el matrimonio no tarde en concretarse: “Por favor, la boda es este año. De todas maneras estaremos allí todos”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gisela Valcárcel troleó a Lady Gillén sobre su deseo de casarse: "Tu marido tiene mucho trabajo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Melissa Klug compartió sorpresivo mensaje tras paso de Samahara en ‘El Valor de la verdad’

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;