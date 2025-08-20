Gisela Valcárcel troleó a Lady Gillén sobre su deseo de casarse: "Tu marido tiene mucho trabajo"

Gisela Valcárcel frenó en seco la ilusión de Lady Guillén al advertir en vivo que Christian Uribe está demasiado ocupado para casarse. Sin embargo, la exconductora respondió con optimismo y mantiene viva su ilusión de boda.

Gisela Valcárcel no le dio esperanzas a Lady Guillén para casarse. | Composición Wapa.

Un momento inesperado se vivió en "América Hoy" cuando Gisela Valcárcel llamó en vivo para opinar sobre el futuro matrimonio de Lady Guillén y Christian Uribe, padre de su hija. La popular Señito no se guardó nada y lanzó una advertencia que dejó a todos con la boca abierta: el gerente de GV Producciones estaría tan enfocado en su trabajo que, por ahora, no tendría tiempo para casarse.

“Ahora mismo Christian no puede, Lady, lo siento. (…) está trabajando mucho tu marido. Si me lo quitas me fundo”, expresó en pleno programa, evidenciando la recargada agenda laboral de Uribe.

Gisela Valcárcel le advierte a Lady Guillén sobre su futura boda

Durante la llamada, la conductora empezó con halagos hacia el prometido de Lady Guillén, a quien calificó como “uno de los mejores hombres sobre la tierra”. Sin embargo, rápidamente soltó la frase que encendió la polémica:

“Cinco años son nada, pero ahora mismo Christian no puede casarse porque está trabajando demasiado. No hay tiempo ni para la luna de miel”, comentó.

Valcárcel explicó que, debido a los proyectos que Uribe lidera, la boda debería esperar. “Porque Christian es el director del nuevo proyecto que sale la próxima semana (…) esto se viene fuerte. Entonces, Lady va a tener que esperar”, agregó.

Lejos de molestarse, Lady Guillén respondió con buen ánimo: “Lo que necesitamos ahorita es más trabajo, más chambita y más platita”. Aunque no dejó pasar el detalle con humor: “Con razón lo veo pero desaparecido de la casa”.

Lady Guillén mantiene viva la ilusión de casarse

La exconductora de Dilo fuerte recordó que, tras dos pedidas de mano públicas —la primera en 2021 en América Hoy—, su gran ilusión es llegar al altar en un máximo de dos años.

A pesar de las advertencias de Gisela Valcárcel, Lady sigue firme con la esperanza de que su matrimonio se concrete pronto.