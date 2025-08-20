Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada

Alfredo Benavides decidió pedirle matrimonio a Gabriela Serpa junto a sus compañeros de trabajo en ATV.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada
    Alfredo Benavides le pide matrimonio a Gabriela Serpa | Creditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Difusión
    Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada

    El popular actor cómico Alfredo Benavides sorprendió a sus miles de seguidores al protagonizar un romántico momento junto a su compañera y amiga Gabriela Serpa. Durante el programa de JB en ATV, el humorista decidió arrodillarse y realizarle una emotiva pedida de mano a la influencer, con anillo en mano incluido, gesto que hizo gritar de emoción a todos sus colegas. La respuesta de Serpa no se hizo esperar: aceptó entre sonrisas y emoción.

    Alfredo Benavides y Gabriela Serpa enternecen al público con supuesto compromiso

    El inolvidable instante se vivió en plena transmisión en vivo, cuando Benavides, visiblemente nervioso, se dirigió a Gabriela con unas palabras que tocaron el corazón de todos. La bailarina, conmovida, no pudo ocultar sus emociones frente a la inesperada propuesta.
    “Gaby, ya llevamos tiempo dando vueltas sobre lo mismo… después de tantas cosas, tantas decepciones, lo que más deseo es estar contigo”, expresó Alfredo. Ante esto, Serpa lo interrumpió con humor y ternura: “Por fin, Gabriela de Benavides”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Clara Seminara enfurece con Alfredo Benavides por mensaje a favor de 'Yuca'

    Finalmente, el actor lanzó la gran pregunta: “Espero que el próximo año podamos seguir trabajando juntos en el circo con la familia QR. Gaby, ¿quieres casarte conmigo?”. Aunque se trató de un sketch, muchos de los televidentes y presentes aseguraron que el momento se sintió genuino y romántico.

    La curiosa historia del millonario que quiso casarse con Gabriela Serpa

    Hace unos días, el propio Benavides contó una anécdota relacionada con la bailarina. Según reveló, un amigo suyo, millonario y completamente fascinado con Serpa, le pidió ayuda para proponerle matrimonio, a pesar de que nunca la había visto en persona.

    El comediante de 54 años relató que este empresario soñaba con casarse y formar una familia con la integrante del elenco de JB en ATV. Sin embargo, Alfredo rechazó interceder en esa propuesta, pues consideró que no era correcto ni lógico involucrar a Gabriela en una situación tan incómoda.

    El propio Benavides compartió la historia entre risas en los camerinos del programa, teniendo como testigo a la misma Gabriela Serpa, quien también se mostró sorprendida por la peculiar confesión.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Florcita aparece sentimental en medio de sentencia contra Néstor Villanueva

    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

    Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Lo más vistos en Farándula

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Joshua Franco revela datos nunca antes vistos de su amorío con Génesis Tapia

    Karla Tarazona CUADRÓ a Christian Domínguez durante programa de radio luego de posible infidelidad: “Cuando uno quiere…”

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;