El popular actor cómico Alfredo Benavides sorprendió a sus miles de seguidores al protagonizar un romántico momento junto a su compañera y amiga Gabriela Serpa. Durante el programa de JB en ATV, el humorista decidió arrodillarse y realizarle una emotiva pedida de mano a la influencer, con anillo en mano incluido, gesto que hizo gritar de emoción a todos sus colegas. La respuesta de Serpa no se hizo esperar: aceptó entre sonrisas y emoción.

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa enternecen al público con supuesto compromiso

El inolvidable instante se vivió en plena transmisión en vivo, cuando Benavides, visiblemente nervioso, se dirigió a Gabriela con unas palabras que tocaron el corazón de todos. La bailarina, conmovida, no pudo ocultar sus emociones frente a la inesperada propuesta.

“Gaby, ya llevamos tiempo dando vueltas sobre lo mismo… después de tantas cosas, tantas decepciones, lo que más deseo es estar contigo”, expresó Alfredo. Ante esto, Serpa lo interrumpió con humor y ternura: “Por fin, Gabriela de Benavides”.

Finalmente, el actor lanzó la gran pregunta: “Espero que el próximo año podamos seguir trabajando juntos en el circo con la familia QR. Gaby, ¿quieres casarte conmigo?”. Aunque se trató de un sketch, muchos de los televidentes y presentes aseguraron que el momento se sintió genuino y romántico.

La curiosa historia del millonario que quiso casarse con Gabriela Serpa

Hace unos días, el propio Benavides contó una anécdota relacionada con la bailarina. Según reveló, un amigo suyo, millonario y completamente fascinado con Serpa, le pidió ayuda para proponerle matrimonio, a pesar de que nunca la había visto en persona.

El comediante de 54 años relató que este empresario soñaba con casarse y formar una familia con la integrante del elenco de JB en ATV. Sin embargo, Alfredo rechazó interceder en esa propuesta, pues consideró que no era correcto ni lógico involucrar a Gabriela en una situación tan incómoda.