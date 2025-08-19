Actor ‘ Al fondo hay sitio ’, Paul Vega, enfrenta duras críticas tras viralizarse un video donde ignora a una niña con habilidades especiales.

El actor peruano Paul Vega, conocido por dar vida a Koki Reyes en 'Al fondo hay sitio', atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. En redes sociales circula un video donde aparece negándose a saludar a una niña con habilidades especiales, a pesar de que su madre insistió en presentarla.

Las imágenes, difundidas por 'Amor y Fuego', desataron una ola de críticas hacia el artista, quien lejos de aclarar la situación, reapareció en sus redes con un inesperado mensaje.

La polémica reacción de Paul Vega

La escena que indignó a miles fue grabada por la madre de la menor, quien incluso le explicó al actor la condición de su hija. Sin embargo, Vega decidió retirarse sin dirigirle un gesto a la pequeña, algo que causó indignación entre los usuarios.

Ante ello, muchos esperaban una disculpa pública o al menos una declaración que aclarara lo ocurrido. Pero su respuesta fue muy distinta.

¿Paul Vega se pronunció sobre el incidente?

En lugar de referirse al incidente, el actor optó por promocionar su nueva película como director, Astronauta. A través de Instagram, compartió las funciones programadas en la cadena de Cineplanet, dejando claro que por ahora sus esfuerzos están puestos en su debut detrás de cámaras.

De esta forma, el intérprete de Koki parece haber dejado de lado la controversia, al menos públicamente, lo que aumentó la expectativa sobre un posible pronunciamiento en los próximos días.

¿Quién es Paul Vega?

Paul Alphonse Vega Fourage nació el 5 de febrero de 1971 en Lima. Su trayectoria artística comenzó en 1995 con un papel protagónico en Hamlet, pieza que le abrió las puertas del teatro peruano.

Con el tiempo se consolidó en la televisión gracias a su personaje de Jorge “Koky” Reyes en Al fondo hay sitio y luego como Edmundo Ganoza en De vuelta al barrio. También fue conductor del programa educativo Educando en el Perú entre 2010 y 2012.

En el cine participó en películas como El bien esquivo (2001), Un día sin sexo (2007), Las malas intenciones (2011) y Ella (2011). Además, en 2008 fue nominado a los Premios Emmy Internacional por su rol en la serie Mi problema con las mujeres.