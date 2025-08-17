Ramón García , reconocido actor peruano, se encuentra grave en la UCI tras una cirugía de emergencia por cáncer de colon . Su esposa confirmó su delicado estado de salud.

Ramón García, emblemático actor en el Perú, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El artista permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos después de una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con un cáncer de colon. Carmen Fernández, esposa del actor, reveló que su estado es crítico y requiere de cuidados permanentes, lo que mantiene en suspenso a su entorno cercano y a miles de seguidores.

Ramón García permanece en UCI tras operación de emergencia por cáncer de colon

El estado de salud de Ramón García mantiene en vilo a familiares, colegas y seguidores del reconocido actor peruano. La noticia de su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se conoció el último fin de semana, luego de que presentara complicaciones derivadas de un cáncer de colon que atraviesa desde hace un tiempo.

La confirmación llegó a través de Carmen Fernández, esposa del intérprete, quien detalló lo ocurrido en diálogo con RPP Noticias. “La salud de Ramón se complicó después de una operación de emergencia debido a un tumor en el colon que le había provocado una obstrucción. La intervención fue urgente y debió ser entubado, sedado y trasladado directamente a UCI”, explicó.

Fernández añadió que, pese a la complejidad del cuadro, existen leves avances en el proceso de recuperación. “Él está comenzando a mejorar, pero es un proceso largo. Como todos los tumores, se tiene que mandar a patología. Los resultados no están y lo más probable es que sea maligno por la edad de él”, señaló con cautela.

Mientras esperan el informe definitivo de los especialistas, la esposa del actor reconoció que la situación continúa siendo delicada y que el pronóstico todavía es reservado. “No sabremos la gravedad hasta que no estén listos los resultados de la patología. Así está. Saliendo de a pocos, pero sigue sedado completamente y con respirador artificial”, apuntó.

Actor Raúl Beryón pide ayuda para Ramón García

El actor Raúl Beryón hizo un llamado urgente a la comunidad artística para que se sumen a la campaña de apoyo económico a favor de su colega y amigo Ramón García, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local.

En conversación con Trome, Beryón explicó la situación que atraviesa el recordado intérprete. “Operaron a Ramón de un tumor en el colon y en el postoperatorio tuvo una sepsis (infección generalizada) y tengo entendido que esto no lo cubre el seguro, por eso es que se ha iniciado una cruzada, a través del Yape, para apoyarlo”, señaló.