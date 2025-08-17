Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Esposa de Ramón García preocupa al hablar del estado de salud del actor: “Sigue sedado”

Ramón García, reconocido actor peruano, se encuentra grave en la UCI tras una cirugía de emergencia por cáncer de colon. Su esposa confirmó su delicado estado de salud.


.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Esposa de Ramón García preocupa al hablar del estado de salud del actor: “Sigue sedado”
    Ramón García sufre con delicado estado de salud | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Esposa de Ramón García preocupa al hablar del estado de salud del actor: “Sigue sedado”

    Ramón García, emblemático actor en el Perú, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El artista permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos después de una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con un cáncer de colon. Carmen Fernández, esposa del actor, reveló que su estado es crítico y requiere de cuidados permanentes, lo que mantiene en suspenso a su entorno cercano y a miles de seguidores.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de pensión para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza

    Ramón García permanece en UCI tras operación de emergencia por cáncer de colon

    El estado de salud de Ramón García mantiene en vilo a familiares, colegas y seguidores del reconocido actor peruano. La noticia de su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se conoció el último fin de semana, luego de que presentara complicaciones derivadas de un cáncer de colon que atraviesa desde hace un tiempo.

    La confirmación llegó a través de Carmen Fernández, esposa del intérprete, quien detalló lo ocurrido en diálogo con RPP Noticias. “La salud de Ramón se complicó después de una operación de emergencia debido a un tumor en el colon que le había provocado una obstrucción. La intervención fue urgente y debió ser entubado, sedado y trasladado directamente a UCI”, explicó.

    Fernández añadió que, pese a la complejidad del cuadro, existen leves avances en el proceso de recuperación. “Él está comenzando a mejorar, pero es un proceso largo. Como todos los tumores, se tiene que mandar a patología. Los resultados no están y lo más probable es que sea maligno por la edad de él”, señaló con cautela.

    Mientras esperan el informe definitivo de los especialistas, la esposa del actor reconoció que la situación continúa siendo delicada y que el pronóstico todavía es reservado. “No sabremos la gravedad hasta que no estén listos los resultados de la patología. Así está. Saliendo de a pocos, pero sigue sedado completamente y con respirador artificial”, apuntó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Actor Raúl Beryón pide ayuda para Ramón García

    El actor Raúl Beryón hizo un llamado urgente a la comunidad artística para que se sumen a la campaña de apoyo económico a favor de su colega y amigo Ramón García, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local.

    wapa.pe

    En conversación con Trome, Beryón explicó la situación que atraviesa el recordado intérprete. “Operaron a Ramón de un tumor en el colon y en el postoperatorio tuvo una sepsis (infección generalizada) y tengo entendido que esto no lo cubre el seguro, por eso es que se ha iniciado una cruzada, a través del Yape, para apoyarlo”, señaló.

    El actor resaltó que, más allá de los mensajes de solidaridad, lo que ahora se necesita es un esfuerzo real y concreto para ayudar a la familia de García. “Las palabras de aliento son bonitas, pero en este momento se necesita ‘ACCION’. Luces, cámaras, acción, mucha ACCIÓN. Sus hijas en un comunicado expresan que está sedado, su pronóstico es reservado y tiene respiración asistida”, remarcó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de Ramón García preocupa al hablar del estado de salud del actor: “Sigue sedado”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    Pamela Franco desata polémica con desgarrador post dedicado a Cueva en rumores de ruptura "No entiendes..."

    Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Lo más vistos en Farándula

    Ricardo Morán minimizó en vivo a Carlos Alcántara en 'Yo Soy': "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube"

    Filtran que Christian Cueva estaría conviviendo con persona que no es Pamela Franco en Ecuador

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Amigo de Pamela Franco confirma al fin si cantante terminó con Christian Cueva tras quitar sus fotos

    Christian Cueva termina con rumores de separación y publica su verdad con Pamela Franco

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;