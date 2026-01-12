¿Quién es él? Tula Rodríguez emocionó a sus seguidores al compartir un video desde el interior de un auto, recordando los momentos especiales que vivió su hija Valentina en su fiesta de promoción. A cinco años del fallecimiento de Javier Carmona, la conductora apareció junto a un misterioso hombre, expresando su profundo agradecimiento por querer a su primogénita y sorprendiendo a todos con una inesperada declaración romántica.

Tula Rodríguez aparece afectuosa con un hombre en auto y le brinda sentidas palabras

Tula Rodríguez ha dejado claro que, por ahora, no planea volver a enamorarse, pues el recuerdo de Javier Carmona sigue muy presente. Sin embargo, no descarta la posibilidad de conocer a alguien cuando su hija Valentina viaje al extranjero a estudiar.

Recientemente, compartió en sus redes los momentos más especiales de la graduación de su hija, agradeciendo a quienes hicieron posible esta celebración inolvidable. Entre ellos, llamó la atención un video en su auto junto a Marco Díaz, cercano a la familia, mientras ella destacaba su cariño y cuidado hacia Valentina.

En el video, Tula no dudó en mostrar públicamente el cariño que siente por Marco y reforzó el vínculo que los une. “Mi Marquito quiere mucho a mi Valicha, y quien quiere a mi Valicha tiene mi corazón ganado, te quiero mucho 'my friend'. Porque somos patas, siempre decimos que es mi novio, pero no es mi novio, es mi amigo”, dijo con total naturalidad, provocando diversas reacciones entre sus seguidores.

Aunque aclaró que entre ellos solo existe amistad, el cierre del video sorprendió al público. Con tono juguetón, Tula añadió: “Es mi amigo, a no ser que tú quieras que estemos juntos”, mientras Marco cubría la cámara, dejando en suspenso la posibilidad de que su relación evolucione. ¿Será este el primer paso para rehacer su vida?

Tula Rodríguez declara su estado civil