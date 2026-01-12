Wapa.pe
Karla Tarazona se BURLA de Magaly tras operación y ADVIERTE a Christian: “Espero que no empiece su programa con un video tuyo”

Karla Tarazona y Christian Domínguez comentaron en ‘Préndete’ la cirugía de Magaly Medina y revelaron detalles del deep plane facelift que se realizó en Argentina.

    El regreso de Karla Tarazona y Christian Domínguez al set de ‘Préndete’ no pasó desapercibido. En su primera emisión de la semana, ambos terminaron comentando uno de los temas más hablados de la farándula: la reciente cirugía estética de Magaly Medina, que viene mostrando su proceso de recuperación desde Argentina y que ya ha generado burlas, opiniones divididas y mucha exposición mediática.

    Durante el programa, Tarazona, visiblemente irónica y con dos ajíes en los labios, deslizó que la periodista podría estar mostrando cada detalle de su operación porque viajó acompañada de su doctora de confianza. Para la conductora, no sería extraño que detrás de esta sobreexposición exista también un interés profesional. Sin embargo, cuestionó que Magaly no haya optado por procedimientos complementarios que aceleren su recuperación, lo que encendió el debate en pleno set.

    Karla Tarazona lanza comentario y Christian Domínguez sale en defensa

    El intercambio subió de tono cuando Christian Domínguez intervino para defender a la conductora de Magaly TV La Firme. Fue entonces cuando Tarazona soltó una frase que recordó viejas polémicas y sacó risas nerviosas en el estudio.

    “Tu madrina… también hizo su programa contigo, solamente espero que este año 2026 no empiece su programa con un video tuyo Domínguez”, lanzó la presentadora, en clara alusión al recordado ampay del ‘auto rana’ que marcó un antes y un después en la vida sentimental del cumbiambero. El comentario no solo conectó con el pasado mediático de Domínguez, sino que dejó en evidencia que la figura de Magaly sigue siendo un tema sensible dentro del espectáculo.

    ¿Qué procedimiento estético se realizó Magaly Medina?

    La operación a la que se sometió Magaly Medina es conocida como deep plane facelift o lifting facial profundo, una de las técnicas más sofisticadas de rejuvenecimiento facial en la actualidad y cuyo costo puede alcanzar los 150 mil dólares. A diferencia de los liftings tradicionales, este procedimiento no se limita a estirar la piel, sino que actúa sobre las capas profundas del rostro para lograr un resultado más natural y duradero.

    “El envejecimiento facial comienza desde los 30 años; el lifting permite reposicionar esos tejidos y rejuvenecer el rostro entre 10 y 15 años”, explica el cirujano plástico Alberto Calvo. Según el especialista, la clave del deep plane facelift está en reposicionar músculos, grasa y estructuras faciales antes de acomodar la piel, evitando así el temido efecto artificial.

    Calvo también advierte que se trata de una cirugía compleja que no debe tomarse a la ligera. “El deep plane facelift debe ser realizado únicamente por cirujanos plásticos entrenados, ya que una mala práctica puede provocar complicaciones, como lesiones nerviosas en el rostro”, señaló. Por ello, los expertos recomiendan informarse bien y acudir solo a profesionales certificados antes de optar por este tipo de intervención.

    Mientras Magaly continúa con su recuperación fuera del país, el tema sigue alimentando comentarios, bromas y debates en la televisión local, confirmando que, incluso lejos de cámaras, la ‘Urraca’ sigue siendo protagonista de la agenda del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona se BURLA de Magaly tras operación y ADVIERTE a Christian: “Espero que no empiece su programa con un video tuyo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

