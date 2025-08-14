Melissa Klug indicó que uno de sus hijos tuvo que hablar con Jefferson Farfán sobre los problemas legales y deportista le dio una insólita respuesta.

Melissa Klug vuelve a acaparar titulares tras solicitar un incremento en la pensión de alimentos que recibe de Jefferson Farfán, justo cuando su hijo mayor está por cumplir 18 años. Según contó, el exfutbolista no acudió a la primera cita de conciliación, en la que buscaba llegar a un acuerdo para evitar una demanda. La empresaria reveló además que uno de sus hijos fue quien intentó interceder ante su padre, pero recibió una respuesta que no esperaba.

Hijo de Farfán habló con él y obtuvo una sorprendente contestación

En el programa América Hoy, Klug, acompañada de su abogado, explicó que el pedido de aumento se debe a que ambos hijos que tiene con Farfán ya están en una etapa en la que sus gastos son mayores. Sin embargo, detalló que la defensa legal del exjugador argumentó no haber recibido notificación alguna de la conciliación, a pesar de contar con su propia firma de abogados.

Melissa comentó que, a su parecer, “La Foquita” estaría recibiendo malos consejos, pues muchas de las demandas que enfrenta no serían decisiones personales. “No quiero echarle la culpa, es lo que me comenta mi hijo, creo que no está bien asesorado. Si él quisiera, por el bien de sus hijos, nosotros podríamos terminar todos nuestros procesos judiciales”, afirmó.