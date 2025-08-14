Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

Melissa Klug indicó que uno de sus hijos tuvo que hablar con Jefferson Farfán sobre los problemas legales y deportista le dio una insólita respuesta.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta
    Hijo de FARFÁN defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Melissa Klug vuelve a acaparar titulares tras solicitar un incremento en la pensión de alimentos que recibe de Jefferson Farfán, justo cuando su hijo mayor está por cumplir 18 años. Según contó, el exfutbolista no acudió a la primera cita de conciliación, en la que buscaba llegar a un acuerdo para evitar una demanda. La empresaria reveló además que uno de sus hijos fue quien intentó interceder ante su padre, pero recibió una respuesta que no esperaba.

    Hijo de Farfán habló con él y obtuvo una sorprendente contestación

    En el programa América Hoy, Klug, acompañada de su abogado, explicó que el pedido de aumento se debe a que ambos hijos que tiene con Farfán ya están en una etapa en la que sus gastos son mayores. Sin embargo, detalló que la defensa legal del exjugador argumentó no haber recibido notificación alguna de la conciliación, a pesar de contar con su propia firma de abogados.

    Melissa comentó que, a su parecer, “La Foquita” estaría recibiendo malos consejos, pues muchas de las demandas que enfrenta no serían decisiones personales. “No quiero echarle la culpa, es lo que me comenta mi hijo, creo que no está bien asesorado. Si él quisiera, por el bien de sus hijos, nosotros podríamos terminar todos nuestros procesos judiciales”, afirmó.

    Según la “Blanca de Chucuito”, uno de sus hijos le contó que, cuando conversa con su padre sobre asuntos legales, este suele responder que todo “lo resolverán los abogados”. Para Klug, la pensión que solicita tendría como principal fin cubrir la educación de sus hijos, ya que uno de ellos está próximo a culminar el colegio. “Mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y él lo pueda pagar, yo estoy feliz con eso, quiero conciliar, llevar la fiesta en paz”, puntualizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Ivana Yturbe hace interesante confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "Era muy chibola"

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Magaly Medina increpó en vivo a Armonía 10 por no cumplir con pago a viuda de Paul Flores: "Es un deber"

    Lo más vistos en Farándula

    Gisela Valcárcel toma drástica medida en medio de derrota legal ante Monique Pardo e insólita compensación

    Magaly tras entrevista de Dayanita con la Chola Chabuca: “Se zurró en la carta notarial de Jorge Benavides”

    Ivana Yturbe ocultó su romance con ‘Foquita’ Farfán a Samahara Lobatón

    Melissa Klug ‘SUPLICA’ a Farfán acabar con las demandas tras conocer que habría perdido juicio de millón de soles

    Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;