Edwin Sierra tiene una vivienda que ocupa más de 100 metros cuadrados de terreno perteneciente a parque ubicado en Surco , que es del público.

En el distrito de Surco, la ocupación ilegal de áreas verdes y parques municipales ha alcanzado niveles alarmantes. Un reciente informe de la municipalidad distrital reveló que cerca de 40 mil metros cuadrados de terrenos públicos —una extensión similar al Estadio Nacional— han sido anexados de forma irregular por vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico.

El reporte municipal detalla que, en al menos 210 propiedades, se han identificado casos de apropiación indebida, con la construcción de cercos, muros, piscinas y otras obras sobre espacios originalmente destinados al uso comunitario.

La investigación periodística presentada en ‘Punto Final’ de Latina expuso a una variada lista de implicados en estas invasiones: congresistas, jueces, empresarios, altos funcionarios y figuras del espectáculo. Entre los nombres más destacados aparece el cómico y empresario Edwin Sierra, conocido por su personaje ‘Fuana’, a quien el municipio acusa de haberse apropiado de 114 metros cuadrados del parque 18. Pese a los intentos por obtener su versión, no hubo respuesta por parte del humorista.

Municipalidad de Surco recuperará áreas invadidas

La comuna surcana ha puesto en marcha un operativo para recuperar gradualmente estos espacios. Según Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización, los ocupantes disponen de un plazo de 30 días hábiles para devolver los terrenos a su estado original. Vencido ese plazo, y si no se cumple con la liberación, se procederá a una ejecución forzosa en un máximo de 15 días adicionales, con apoyo de la fuerza pública.

Hasta la fecha, se han recuperado alrededor de 4,624 metros cuadrados en 18 intervenciones, aunque la magnitud del problema demanda un trabajo constante a mediano plazo.

Congresista devolvió terreno invadido

La congresista María Acuña, quien fue la primera en ser señalada por esta “invasión” tras detectarse la ocupación de 118 metros cuadrados del parque 17 mediante la colocación de rejas, retiró la estructura y el terreno volvió a ser parte del dominio municipal. No obstante, los casos continúan en aumento, evidenciando que la ocupación de áreas verdes no es un hecho aislado, sino un patrón recurrente en la zona.