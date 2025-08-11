Onelia Molina justifica que Mario rechace casarse con ella por no creer en Dios y Valeria la PARCHA: “Yo me casé por civil”

Wapa.pe
Onelia Molina trató de explicar la versión de su pareja durante un reto en Esto es Guerra, pero no anticipó la reacción de la conductora de América Hoy.

    Onelia Molina estuvo como invitada en el set de América Hoy, donde la conversación se centró rápidamente en el futuro de su relación con Mario Irivarren, con quien recientemente retomó el romance tras un tiempo separados. Desde su reconciliación, han surgido dudas sobre sus planes, especialmente luego de que Irivarren, en una participación en Esto es Guerra, dejara en suspenso la posibilidad de un matrimonio.

    Durante la entrevista, Molina abordó directamente el tema que más ha dado que hablar en las últimas semanas: la aparente falta de interés de Mario Irivarren en casarse. Todo se originó cuando el exchico reality participó en un juego de preguntas en vivo y evitó responder de manera clara si llegaría al altar con Onelia, situación que resultó incómoda para él y alimentó rumores sobre tensiones en la relación.

    Al ser consultada, Onelia explicó el contexto en el que Mario fue cuestionado y defendió su reacción en el programa: “En ese momento lo ponen a Mario en una situación incómoda. Todas las preguntas fueron incómodas. Yo conociendo a Mario y viendo su cara, yo ya sabía que él estaba súper incómodo en ese momento”.

    La declaración que más comentarios generó llegó cuando habló sobre la razón por la que, al menos por ahora, Mario no tendría en mente casarse: “Un tema de matrimonio va por el lado de nuestras creencias. Mario no cree en Dios”, afirmó la modelo.

    Según relató, él le ha dicho: “Mario me dice ‘todo lo que te haga feliz y lo que me haga feliz’, y si casarte para mí sí es una opción porque yo creo en Dios, yo haría todo por verte feliz”, dejando entrever que no descarta del todo la idea de una boda en el futuro.

    La conductora Valeria Piazza intervino para aclarar si la negativa estaba vinculada únicamente a la religión o también al matrimonio en sí: “¿Mario no creía en el matrimonio?”, preguntó. Onelia reafirmó: “Es que él no cree en Dios”.

    Ante esto, Piazza respondió que el matrimonio civil no depende de creencias religiosas: “Yo no me casé por religioso, pero me casé civil”. Su comentario marcó un momento clave en la conversación, al resaltar que formalizar una relación por la vía legal es posible incluso sin profesar fe religiosa.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

