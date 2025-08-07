Wapa.pe
¿Quién es Britney Alfaro? La exconductora de Bingo Hot que fue sentenciada por tráfico de drogas

¿Quién es Britney Alfaro? La exconductora de Bingo Hot que fue sentenciada por tráfico de drogas

Britney Alfaro, recordada como “La Conejita” de los sorteos virtuales durante la pandemia, fue condenada a 10 años de prisión por tráfico de drogas. Conoce los detalles del caso que impacta a la farándula peruana.

    ¿Quién es Britney Alfaro? La exconductora de Bingo Hot que fue sentenciada por tráfico de drogas
    Un juzgado penal sentenció a Britney Alfaro a 10 años de cárcel. | Composición Wapa.
    ¿Quién es Britney Alfaro? La exconductora de Bingo Hot que fue sentenciada por tráfico de drogas

    De los sorteos virtuales a una condena por narcotráfico. Britney Alfaro, quien se hizo conocida durante el confinamiento por la COVID-19 gracias a su rol como conductora del programa online Bingo Hot, ha sido condenada a 10 años de prisión efectiva por su implicancia en un caso de tráfico ilícito de drogas. La sentencia fue emitida luego de una investigación que la vinculó directamente con el almacenamiento y venta de marihuana en un inmueble de Comas.

    Su emotivo ascenso en pandemia y caída mediática

    Durante el aislamiento obligatorio, Britney se convirtió en un rostro familiar gracias al programa de juegos y sorteos que animaba desde redes sociales, donde era conocida como “La Conejita”. Con su estilo desenfadado y provocador, logró captar miles de seguidores.

    En una entrevista pasada, explicó su salida del programa: “Se me abrían otras puertas y el pago no alcanzaba por los gastos de movilidad”, dijo. Después, intentó reinventarse incursionando en el mundo de la moda y generando contenido digital. Pero su nombre regresó a la opinión pública por una razón totalmente distinta: una operación policial que la puso en el centro de una investigación por narcotráfico.

    El operativo que destapó todo

    El 23 de agosto de 2022, agentes de la Policía Nacional, con autorización judicial, irrumpieron en un departamento ubicado en Santa Luzmila, Comas. La operación fue producto de denuncias anónimas que señalaban la posible venta de drogas desde ese lugar.

    La intervención permitió encontrar:

    • Más de cinco kilos de marihuana distribuidos en paquetes.
    • Balanzas electrónicas de precisión.
    • Dinero en efectivo en soles y dólares.

    Documentos personales de Britney Alfaro y su pareja de ese entonces, Arthur Torres.

    Además, las pertenencias halladas confirmaban que ambos vivían en el inmueble, que habría servido como centro de acopio y distribución.

    El perfil de “La Conejita” que terminó en juicio

    El Ministerio Público inició diligencias ampliadas y acumuló una serie de pruebas que comprometieron seriamente a la expresentadora. A lo largo del proceso se estableció que tanto ella como Arthur Torres actuaban en complicidad para almacenar y facilitar el consumo de drogas.

    La decisión del tribunal y las sanciones impuestas

    El Juzgado Penal de Lima Norte concluyó que existían pruebas suficientes para encontrar a Britney Alfaro y su expareja culpables de tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada.
    “Ambos participaron de manera activa y organizada en la distribución de sustancias prohibidas”, concluyó el fallo.

    Las sanciones fueron las siguientes:

    • Britney Alfaro: 10 años de prisión efectiva.
    • Arthur Torres: 11 años de cárcel.
    • Reparación civil: S/ 20,000.
    • Multa: S/ 1,875.50 (242 días-multa).
    • Inhabilitación: 7 años y 2 meses sin ejercer funciones públicas.

    Sus defensas anunciaron que apelarán la sentencia, aunque actualmente ambos se encuentran bajo custodia.

    Las pruebas que sellaron su destino

    Durante el juicio se presentaron evidencias concluyentes que permitieron al tribunal armar el rompecabezas:

    • Las actas oficiales del allanamiento realizadas el 23 y 24 de agosto de 2022.
    • Fotografías detalladas del departamento.
    • Informes toxicológicos que confirmaron la composición de la marihuana.
    • Testimonios de vecinos que alertaron del movimiento irregular.
    • Grabaciones de cámaras de seguridad del edificio.

    Pero lo que terminó de vincular a Alfaro con la red fue el hallazgo de documentos personales dentro del domicilio, así como declaraciones clave durante la etapa preliminar. El tribunal determinó que no se trataba de tenencia ocasional, sino de una operación destinada al comercio ilícito de drogas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Britney Alfaro? La exconductora de Bingo Hot que fue sentenciada por tráfico de drogas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;