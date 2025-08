Fue entonces cuando Dani Daniel, animador de la agrupación de cumbia, la interrumpió en pleno escenario: “No, no, no, mejor no.… estás tocando carne, mi jefe se pone medio nervioso…”. El comentario generó sorpresa y una breve tensión sobre las tablas.

La salsera insistió en entonar el tema dedicado a su expareja, Jefferson Farfán, e invitó al público a sumarse: “Yo sé que la gente se la sabe, acompáñenme a cantarla, ¿la tienen?”. No obstante, todo parece indicar que la producción del show no tenía preparada la pista de la canción, dejando el momento en suspenso.

Los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores de la salsera mostraron su profunda queja tras ver que no la dejaron cantar su canción, incluso, algunos aseguraron que podría tratarse de una decisión para no ‘afectar’ al líder de Corazón Serrano.

“Que alguien me explique por qué no la dejaron cantar el ‘Ex Machito’”, “No la dejaron, incluso el animador se puso nervioso y le cambiaba de tema, hasta mencionó a JF (Jefferson Farfán), no quiero problemas, dijo”, “Yo esperaba ese temazo”, “Porque se ofendía Edwin Guerrero”, “El Ex Machito es un boom”, “Le caía a pelo al Edwin la canción, por eso no cantó esa canción, Yahaira”, se lee en los comentarios.