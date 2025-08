“Has estado con nosotras prácticamente toda la vida de Dome y Lua. Me acompañaste en las buenas y en las malas y ambas lo sabemos. Fuiste mi compañera fiel en los años en los que aún no conocíamos a Julián, aquel que se derrite por ti. Nos diste puro amor, fuiste y serás parte de nosotros y nos dejas solo lindos recuerdos. No hay Navidad que no haya sido contigo, no hay celebración alguna en la que no hayas estado. Te amamos Nala, gracias por estos 14 años de incondicional amor. Me duele tu partida, nos duele en el alma que ya no estés en tu hogar. Nunca jamás te olvidaremos, Tu Familia Julian, Ethel, Dome y Lua”, finalizó en su desgarrador post.