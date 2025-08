Estudiante de Ingeniería Industrial y pareja del influencer gastronómico Waldir Maqque , Lizeth celebró este momento con la emoción a flor de piel: “Hoy quiero compartir uno de los momentos más importantes de mi vida: ¡me compré mi primer departamento! Todavía me cuesta creerlo”, escribió conmovida.

En un extenso mensaje, Lizeth dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que han sido parte de su proceso: “Este logro tiene muchas manos y muchos corazones detrás. Gracias a mi familia por enseñarme el valor del esfuerzo y el amor incondicional. Gracias a ustedes, mi comunidad, por acompañarme con tanto cariño en cada paso. Gracias a las marcas que creyeron en mí… Y gracias a los amigos que encontré en redes, a cada creador y creadora que me tendió la mano, me dio aliento o me inspiró".