Korina Rivadeneira agradeció públicamente el respaldo recibido tras hacer pública una denuncia por acoso , pero al mismo tiempo aprovechó para lanzar un llamado contundente: el sistema debe proteger por igual a todas las víctimas, famosas o no. Su mensaje pone en la palestra la importancia de garantizar protocolos de atención eficaces y sin favoritismos.

Tras denunciar públicamente un episodio de acoso por parte de un integrante del show Dioses del Circo : Virtuoso, Korina Rivadeneira volvió a referirse al caso desde su programa de televisión. Esta vez, no solo para agradecer el respaldo recibido, sino también para visibilizar una problemática mayor: el trato diferenciado que muchas víctimas enfrentan.

La conductora venezolana valoró la rapidez con la que actuaron las autoridades en su caso. No obstante, fue enfática al exigir que ese mismo compromiso se extienda a todas las personas, sin importar si son famosas o no.

“Las autoridades han actuado de manera incansable por este caso y quiero desear de todo corazón y pedirle sobre todo que no solamente se actúe de esta forma con personajes públicos como yo, sino con todas las víctimas que sufren o están expuestas a este tipo de situaciones y hasta peores”, expresó.

Aunque ha recibido apoyo, Korina no ocultó que el proceso ha sido emocionalmente agotador. “Hoy me siento en este momento destruida, pero sé que estoy acá para ustedes y que el programa ha de seguir y este es mi trabajo. ¿Cómo se debe sentir para esas víctimas que han sufrido agresiones mucho peores y que además viven con sus agresores? Eso debe ser horrible. Y que encima no tengas el apoyo de tus familiares”, dijo visiblemente conmovida.