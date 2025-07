Sin dudarlo, Mariella Zanetti replicó en defensa de la intervención: “A mí no me parece una exageración. A mí me parece que es un acto justo, que tiene que quedar en precedente. Pero sí me parece que debería ser igual para todos”.

Finalmente, Tilsa aclaró que no justificaba el comportamiento del acusado ni restaba importancia a lo vivido por Korina, pero volvió a poner en duda la equidad del sistema. “Me parece un show, porque Korina es una persona conocida, que saquen al chico enmarrocado. No es justicia. Hay un montón de personas que deberían realmente salir enmarrocadas y que deberían estar presas, que son abusadores y violadores; y a ellos no los sacan enmarrocados. No voy a minimizar lo que le pasó a Korina, ¿pero cuántas mujeres hay que han sido violadas y golpeadas? ¿Por qué la ley no es igual para todos?”, concluyó.