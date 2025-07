Pamela López sorprende al admitir que su discoteca ‘La Cueva de Kittypam’ no alcanzó el éxito esperado tras solo unas semanas de funcionamiento. La influencer reconoce que, pese a su esfuerzo, el local sufrió por sus altos costos y baja afluencia. Ahora evalúa redefinir el concepto para reconectar con su público.

Pamela López reapareció en televisión nacional tras su reciente participación como animadora en un evento de Los Caribeños de Guadalupe en Chimbote. Esta vez, la empresaria estuvo en el set de ‘Amor y Fuego’, donde sorprendió al admitir que su negocio nocturno, La Cueva de Kittypam, no tuvo los resultados esperados.

La aún esposa de Christian Cueva se sinceró al revelar que el proyecto no logró despegar y que, en menos de tres meses, se vio obligada a detener las operaciones tal como estaban planteadas. “Estábamos teniendo mucha inversión, la discoteca es pequeña, no es muy grande, no teníamos mucha capacidad”, comentó, señalando que el tamaño del local y los altos costos de mantenimiento dificultaron su sostenibilidad.