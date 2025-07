La ex pareja del futbolista explicó que tuvo que recurrir a un préstamo familiar para costear este servicio médico, debido a que él no estaba en condiciones de asumirlo en su momento. “El seguro lo adquirí yo, él (Christian Cueva) no podía pagar, mi mamá me prestó. Pagué 15 mil o 18 mil soles por todos, él me lo devolvió, para ser justos, pero se venció en marzo”, reveló.