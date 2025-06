Bruno Agostini volvió a remecer el mundo del espectáculo tras revelar un episodio íntimo que mantuvo en secreto por años: un trío con Melissa Paredes y Andrea San Martín . La confesión fue parte de su participación en El valor de la verdad, donde aseguró que no fue él quien hizo pública la historia.

El español explicó que el acuerdo entre los tres era no hablar jamás del encuentro. Sin embargo, todo se habría filtrado cuando la amistad entre Melissa y Andrea llegó a su fin. Según relató Bruno, fue Paredes quien divulgó el episodio a Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea.

“Cuando yo tengo una intimidad con alguien y se dice ‘no se va a hablar’, yo no lo hablo. Pasaron tres años y ni mi hermano ni yo dijimos nada. ¿Qué pasa? Una vez estaba en el canal y vino ‘La Roca’, Sebastián Lizarzaburu. Pasaron tres años y es el primer ser humano que me cuenta de este tema, no lo sabía absolutamente nadie”, recordó Agostini.