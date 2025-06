"Quiero contarles un poquito mi opinión de lo que se habló. Yo creo que a ustedes ni a mí nos incumbe, si es verdad, si es mentira, la verdad, no tiene importancia", comentó en un inicio demostrando que no le da importancia al pasado de la actriz.

La confesión no se quedó solo en el “sí”. Bruno explicó que decidió hablar del tema únicamente porque, según él, Melissa Paredes ya había compartido esta historia en su entorno. “El único motivo por el que decidí hablar es porque Melissa fue quien empezó a contar esta historia. Yo nunca hubiera dicho nada si no lo hubiera hecho ella”, afirmó tajantemente.

Agregó que fue Sebastián Lizarzaburu quien lo abordó tres años después del encuentro. Según contó, el ex de Andrea San Martín lo sorprendió con comentarios que daban por hecho lo sucedido. “No me parchó nada, solo dijo: eh, hermano, no me contaste”, recordó Bruno, quien asegura que hasta ese momento nadie conocía esa parte de su vida privada. “No lo sabía absolutamente nadie”, remarcó.