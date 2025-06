La controversia entre Farid Ode y Mariella Zanetti continúa sumando voces. Esta vez, Sandra Mathews , expareja del empresario, se pronunció sobre los presuntos episodios de maltrato que habría sufrido Gamille Ode. La ex de Farid reveló que no sería la primera vez que la joven enfrenta situaciones difíciles en casa. Además, cuestionó duramente la actitud de Zanetti ante las denuncias.

A través de un mensaje en redes sociales, la expareja de Ode no dudó en cuestionar duramente a Zanetti, acusándola de no priorizar el bienestar emocional de Gamille Ode frente a los maltratos psicológicos que habría recibido por parte de su padrastro, Javier Blondet.

Mathews aseguró que las denuncias actuales no serían un caso aislado. Según relata, ya existían antecedentes que daban cuenta de situaciones tensas dentro del hogar. “Si hago memoria, estas situaciones no son nuevas. He sido testigo por medio de lo que contaba Farid de cómo en diversas oportunidades han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor”, escribió en su cuenta personal.