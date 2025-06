“Todo ha sido de manera profesional y ahí lo dejamos, esto no ha sido un intento de acercamiento”, dijo en conversación con el diario Trome. “Solo fui estrictamente profesional, pues creo que si fuiste amigo de alguien y conoces parte de esa realidad puedo opinar con cierto conocimiento”, dijo Magaly sobre la razón por la que decidió no darle plaza a Morales y sus declaraciones.

Para Medina, el distanciamiento entre ellas no significa que tome partido por Carlos Morales: “El hecho de que no seamos amigas no significa que me voy a poner en el otro extremo de la vereda y jurarme su enemiga, eso lo dejo para la gente que no tiene nobleza en su corazón”.