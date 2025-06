Andrea San Martín no ocultó su preocupación al hablar sobre el conflicto legal que enfrenta con Juan Víctor Sánchez. Uno de sus mayores temores, según confesó en televisión, es que su expareja intente sacar del país a su hija y no permitirle volver a verla.

“Acá se mostraron la intención de no devolverla, la mamá salió a decir eso. No confío porque no estamos llevando las cosas de manera correcta”, precisó San Martín, evidenciando su desconfianza ante la forma en que se ha manejado la situación.